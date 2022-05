PALMETTO, Fla. (WFLA) – La policía de Palmetto anunció el arresto de un niño de Bradenton de 13 años el viernes, acusado de disparar un arma durante una pelea en un partido de fútbol de la escuela secundaria.

El disparo causó pánico y caos entre los fanáticos y jugadores en Palmetto High School el miércoles por la noche.

Afortunadamente, nadie resultó herido en el incidente, pero sin una pronta respuesta de la policía, algunos dijeron que la noche podría haber resultado muy diferente.

Al menos dos armas que llegaron a la propiedad escolar durante el partido de fútbol de primavera.

La policía dijo el miércoles que localizaron un arma en la escena. Sin embargo, el viernes, le dijo a 8 On Your Side que el único casquillo ubicado en la escena no pertenecía al arma recuperada, que estaba completamente cargada.

“Es muy desconcertante que dos menores traigan armas al campus de una escuela, especialmente durante un partido de fútbol de la escuela secundaria”, dijo el capitán de policía de Palmetto, Mike Stinson. “Teníamos muchos oficiales allí, el personal de la escuela y los oficiales respondieron de inmediato y así fue como pudimos recuperar el arma y, con suerte, evitar más lesiones, pero es muy desconcertante y es algo que siempre nos preocupa”.

La policía dijo que recuperó el arma utilizada en el tiroteo en la casa del niño de 13 años mientras ejecutaba una orden de allanamiento. También recuperaron una segunda arma durante esa búsqueda.

“Es un problema cuando tienes a un niño de 13 años corriendo en un juego de la escuela secundaria con un arma en el bolsillo. No hay absolutamente ninguna razón por la que un niño de 13 años deba tener un arma en su poder”. “, dijo el Capitán Stinson.

Los investigadores creen que la pelea fue parte de una “disputa en curso entre varios adolescentes”.

Los funcionarios del Distrito Escolar del Condado de Manatee le dijeron a 8 On Your Side que el adolescente arrestado no es un estudiante de Palmetto High School.

“Está matriculado en el Distrito Escolar del Condado de Manatee, pero no asiste a ninguna de nuestras escuelas”, dijo Michael Barber, portavoz del distrito. “Él está ahora mismo, trabajando virtualmente. Lo que sucedió no tiene nada que ver con Palmetto High School y, como dije, el individuo que fue arrestado no está afiliado a Palmetto High School”.

Los funcionarios del distrito dijeron que están aumentando la seguridad en los juegos de fútbol de primavera restantes. También están planeando con anticipación.

“Ya estamos en conversaciones sobre qué podemos hacer para asegurarnos de que nuestros eventos deportivos y otros eventos sean más seguros en el futuro”, dijo Barber.

Con una segunda arma descubierta en la escena, podrían presentarse cargos adicionales, según la policía.