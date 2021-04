Arrestan a la madre de un niño de 2 años que fue golpeado hasta la muerte en Lakeland, el DCF está revisando los 'posibles problemas sistémicos'

LAKELAND, Florida (WFLA) – La madre de un niño de 2 años que fue asesinado a golpes en el condado de Polk a principios de este mes fue detenida el viernes, confirmó 8 On Your Side.

Vershundra Day fue arrestada y acusada de un cargo de abuso infantil negligente que causó grandes daños corporales y un cargo de cómplice después del hecho de delito capital. la joven de 25 años fue arrestado por la policía de Lakeland y será ingresada en la cárcel del condado de Polk.

Day es la madre de Jayden Hines, de 2 años. La policía dice que el novio de Day, Alegray Jones, de 30 años, mató a golpes al niño el 8 de abril.

Un informe de arresto dice que Day sabía que su novio golpeó a su hijo y dejó al niño al cuidado del hombre de todos modos. Según el informe, Day dijo a los investigadores que sabía que Jones era “realmente duro” con la víctima y lo “disciplinó” de una manera diferente que a ella no le gustó. También dijo que sabía que su hijo de 2 años le tenía miedo a Jones.

En una entrevista posterior, la policía dice que Day también admitió que se encontró con Jones golpeando a Jayden antes de irse a trabajar el 8 de abril.

“Cuando [Day] fue confrontada por haber presenciado y escuchado que [Jones] lastimaba a la víctima pero aún dejaba a sus hijos con él, no pudo dar una respuesta válida”, dice el informe de arresto.

Según la policía, Jones se agravó esa noche después de que el niño orinó en el sofá y lo golpeó hasta que perdió el conocimiento. El informe del arresto dice que Jones trató de despertar al niño mordiéndole el brazo.

La policía dice que Jones no llamó al 911, pero le envió un mensaje de texto a Day alrededor de las 11 pm. Day no recibió el mensaje hasta su descanso del trabajo alrededor de la medianoche, dice la policía, momento en el que hizo FaceTimed Jones. El informe de arresto de Day dice que vio que su hijo no respondía a través de FaceTime, dejó el trabajo y condujo 7.4 millas hasta su casa antes de llamar al 911 para pedir ayuda.

En el informe de arresto de Day, la policía escribió que ella “no hizo un esfuerzo razonable para proteger” a su hijo Jayden de 2 años cuando lo dejó con Jones.

” [Day] sabía que [Jones] estaba golpeando, arrojando y abusando intencionalmente de la víctima, lo que causó grandes daños corporales y lesiones que resultaron en la muerte de la víctima”, escribieron los oficiales. ” [Day] vio las lesiones de la víctima durante la videollamada, supo que no respiraba ni respondía, condujo aproximadamente 7.4 millas sin llamar a los servicios de emergencia en un intento de ayudar a [Jones] evitar o escapar de la detección, el arresto o el castigo en lugar de obtener ayuda. para la víctima “.

Jones fue acusado a principios de este mes de homicidio agravado. Los detectives luego actualizaron su cargo a asesinato en primer grado . Fue procesado por el cargo por un gran jurado el viernes por la mañana.

El padre de Jayden, Rashawd Hines, dice que la muerte de su hijo se pudo prevenir. Le dijo a 8 On Your Side que advirtió al Departamento de Niños y Familias de Florida y al tribunal, expresando preocupaciones de seguridad y señalando que Jayden no quería ir a la casa de su madre.

Jayden y su padre Rashawd (foto de familia proporcionada a WFLA)

“¿Cuántos más niños [does] el sistema tiene que fallar para que este mensaje a llegar a ellos de que las cosas deben cambiar?” dijo el padre. “Después de que llamé al DCF nadie hizo nada, después de que yo le dije al juez que nadie hizo nada”.

Hines dice que trató de cambiar el acuerdo de custodia existente , dice en parte debido a la supuesta historia de su ex con el sistema.

“Ella perdió la custodia de su primera hija y eso debería haber influido en la decisión del juez … todo eso debería haber sido evaluado al tomar la decisión”, dijo Hines al investigador de 8 On Your Side, Mahsa Saeidi.

Los registros judiciales que descubrieron 8 On Your Side muestran que la madre de Jayden estuvo en la corte por un caso de custodia diferente en el condado de Polk en 2016.

8 On Your Side ha confirmado que DCF estaba involucrado con la familia antes de la muerte de Jayden, de 2 años. El DCF nos envió un comunicado el viernes diciendo que el secretario del DCF, Shevaun Harris, ordenó una revisión especial para “examinar las interacciones anteriores con la familia y abordar posibles problemas sistémicos dentro del sistema local de atención”.

“El Departamento de Niños y Familias (DCF) abrió una investigación para revisar los detalles que llevaron a la horrible muerte de Jayden”, dijo el comunicado. “El DCF continuará coordinando con las fuerzas del orden público para garantizar que los responsables rindan cuentas”.

Esta es una historia en desarrollo. Vuelve a consultar las actualizaciones.