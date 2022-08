John Ward, 48, and Terry Zukowski, 28

TAMPA, Fla. (WFLA) – La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough arrestó a dos hombres que, según afirman, están relacionados con dos robos a bancos en el área.

Según un comunicado de la oficina del alguacil, John Ward, de 48 años, y Terry Zukowski, de 28, fueron acusados de robar un Bank of America en Carrollwood el sábado. Los agentes dijeron que un hombre, que se cree que es Ward, ingresó al banco a las 10:17 am y saltó sobre el mostrador del cajero y exigió que un empleado le diera dinero. Luego se fue en un Honda Accord blanco que estaba esperando afuera después de tomar una cantidad no revelada de efectivo.

Según los informes, los detectives encontraron el Accord en Park on Waters Apartments y descubrieron que estaba registrado a nombre de Ward. El comunicado dice que se encontraron “grandes cantidades” de dinero dentro del automóvil, lo que coincide con el efectivo robado del banco.

Los agentes dijeron que detuvieron a un hombre, que se cree que es Zukowski, que vestía solo calzoncillos y una camiseta sin mangas blanca mientras corría cerca. Según los informes, su ropa fue encontrada en un lago cercano. Los detectives dijeron que admitió haber conducido el auto de la fuga en el robo del Bank of America, además de otro robo en Suncoast Credit Union el 3 de agosto.

HCSO dijo que ambos hombres fueron acusados de robo mientras usaban una máscara.

“Gracias al arduo trabajo, las excelentes habilidades de investigación y la rápida respuesta de los agentes que acudieron a la escena, los dos sospechosos fueron localizados y acusados”, dijo el alguacil Chad Chronister.