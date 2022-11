TAMPA, Fla. (WFLA) – Un “criminal de corazón frío” de 17 años que era buscado por su conexión con varios robos a mano armada en el condado de Hillsborough fue arrestado el jueves después de dispararle a dos perros y matar a uno de ellos durante un intento de robo, anunciaron las autoridades.

“Esta mañana sacamos a un criminal despiadado de las calles de Tampa”, dijo la jefa de policía de Tampa, Mary O’Connor. “Un adolescente que le quitó la vida a un perro y probablemente le habría quitado la vida a su dueño también si las balas hubieran impactado a esta víctima”.

Según O’Connor, un hombre estaba paseando a sus dos pequeños perros salchicha el viernes pasado justo antes de las 7 p.m., como lo había hecho durante los últimos 15 años, cuando Jayden Makell Harris, de 17 años, se le acercó por detrás.

Cuando el hombre se dio la vuelta, Harris le apuntó con un arma y le exigió dinero. Al mismo tiempo, los oficiales dijeron que los dos perros pequeños del hombre se pusieron “nerviosos por su dueño” y actuaron de manera inusual.

Crédito: Geovanni Ruiz

En respuesta, O’Conner dijo que Harris abrió fuego contra ambos perros, golpeando a uno y matando al otro.

El hombre recogió rápidamente a sus perros y se escapó. Momentos después, los oficiales dijeron que Harris disparó dos tiros al hombre y “falló por poco”.

Durante días, los detectives trabajaron para rastrear el video de vigilancia que los llevó a arrestar a Harris, quien, casualmente, era buscado por un robo no relacionado en la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough.

Harris fue finalmente arrestado por cargos de delito grave de asalto agravado, delito grave de robo con arma de fuego, delito grave de agresión agravada con gran daño corporal, dos cargos de delito grave de agresión agravada a animales y menor en posesión de un arma de fuego.

“Aunque hicimos un arresto rápido, no podemos recuperar lo que esta víctima ha perdido”, dijo O’Conner. “Pero todo lo que podemos hacer es esperar que [el hombre] se sienta cómodo al saber que este individuo tan peligroso es ya no está en nuestras calles y no puede hacerle esto a nadie más”.