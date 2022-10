CONDADO DE POLK, Fla. (WFLA) – Un joven de 15 años fue acusado de llevar un arma a la escuela secundaria Tenoroc en Lakeland, junto con un cartucho lleno de una docena de rondas, que no se puede rastrear, dijeron las autoridades.

“Un arma fantasma es aquella que se arma con partes que no tienen números de serie y nuestro sospechoso se negó a decirnos de dónde vino el arma”, dijo el alguacil del condado de Polk, Grady Judd.

Según la oficina del alguacil, el adolescente llevó el arma a la escuela para mostrársela a sus amigos y quería dispararla en el bosque después de la escuela.

Pero, dijo el sheriff, las cosas se intensificaron durante una discusión en el baño.

“Amenazó a un estudiante en el baño con eso”, dijo Judd. “Como resultado, recibió un delito grave de asalto agravado. El estudiante dijo ‘Claramente estaba asustado'”.

Un estudiante diferente le dijo a un oficial de recursos escolares que el arma estaba en el campus, y así es como se involucró la policía.

“Nadie resultó herido. Recuperamos un arma. El sistema funcionó y un estudiante vio algo y dijo algo”, agregó Judd.

News Channel 8 no incluye el nombre del sospechoso debido a su edad.

Se enfrenta a varios cargos por delitos graves que incluyen posesión de un arma de fuego en el campus de una escuela, portar un arma de fuego oculta, asalto agravado con un arma mortal e interrupción de una función escolar.

“Preste más atención a sus hijos de lo que suele hacer porque es cuando notará que están actuando diferente, actuando raro”, dijo Luis Torres, un padre.

Según las Escuelas Públicas del Condado de Polk, este es el primer incidente conocido que involucra un arma de fuego en el campus este año escolar.

En agosto, el distrito comenzó a revisar las bolsas al azar en diferentes escuelas todos los días.

“Es extremadamente preocupante cuando un estudiante trae un arma a la escuela, y PCPS trabaja con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para garantizar que haya consecuencias graves por estos incidentes… Continuaremos evaluando nuestros procedimientos de seguridad y trabajaremos con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para mantener nuestro campus lo más seguros posible”, escribió un portavoz del distrito escolar en un comunicado.

El alguacil Judd, con una severa advertencia, dijo que las personas que traigan armas a la escuela serán acusadas penalmente.

“Es muy importante que los padres entrenen a sus hijos y les digan, no armas, no cuchillos en la escuela. No solo te meterás en problemas con la administración de la escuela, sino que es tolerancia cero con la oficina del alguacil y las agencias de aplicación de la ley”, dijo.