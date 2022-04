( Stacker ) — La pandemia de COVID-19 ha cambiado profundamente el mercado laboral en ciudades y pueblos de todo el país. Millones de despidos a principios de 2020 obligaron a los trabajadores a buscar trabajo en otros lugares. Un número récord de trabajadores han renunciado a sus trabajos en el último año a favor de nuevas actividades en diferentes lugares. Y las preocupaciones sobre la propagación del virus en áreas densamente pobladas también inspiraron a muchos a abandonar las áreas urbanas y sus trabajos, a favor de las rurales.

Los mercados laborales emergentes en lugares como Austin, Texas, Nashville, Tennessee y Salt Lake City reflejan cambios culturales en lo que los trabajadores buscan en sus trabajos y lugares de residencia: calidez durante todo el año que facilite las actividades al aire libre, impuestos sobre la renta más bajos, y empleadores centrados en la tecnología.

Stacker compiló una lista de áreas metropolitanas donde la mayoría de las personas de Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL, encontró nuevos trabajos utilizando datos de Jobs-to-Jobs Flows de la Oficina del Censo de EE. UU. Las áreas metropolitanas se clasifican según la cantidad de personas que comenzaron un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021.

#30. Filadelfia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

– Comenzó un nuevo trabajo en Filadelfia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 130

— 0.3% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde Filadelfia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD en el primer trimestre de 2021: 252

— #32 destino más común desde Filadelfia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

– Flujo de trabajo neto: 122 a Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

#29. Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI

– Comenzó un nuevo trabajo en Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 134

— 0.4% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI en el primer trimestre de 2021: 423

— #49 destino más común desde Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI

– Flujo de trabajo neto: 289 a Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

#28. Sebastián-Vero Beach, FL

– Comenzó un nuevo trabajo en Sebastian-Vero Beach, FL desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 147

— 0.4% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL de Sebastian-Vero Beach, FL en el primer trimestre de 2021: 159

— #4 destino más común desde Sebastian-Vero Beach, FL

– Flujo de trabajo neto: 12 a Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

#27. Nashville-Davidson–Murfreesboro–Franklin, TN

– Empecé un nuevo trabajo en Nashville-Davidson–Murfreesboro–Franklin, TN de Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 150

— 0.4% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde Nashville-Davidson–Murfreesboro–Franklin, TN en el primer trimestre de 2021: 141

— #20 destino más común desde Nashville-Davidson–Murfreesboro–Franklin, TN

– Flujo de trabajo neto: 9 a Nashville-Davidson–Murfreesboro–Franklin, TN

#26. Sebring-Avon Park, Florida

– Comenzó un nuevo trabajo en Sebring-Avon Park, FL desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 150

— 0.4% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde Sebring-Avon Park, FL en el primer trimestre de 2021: 147

— #0 destino más común desde Sebring-Avon Park, FL

– Flujo de trabajo neto: 3 a Sebring-Avon Park, FL

#25. Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV

– Comenzó un nuevo trabajo en Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 165

— 0.4% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV en el primer trimestre de 2021: 403

— #30 destino más común desde Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV

– Flujo de trabajo neto: 238 a Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

#24. Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC

– Comenzó un nuevo trabajo en Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 185

— 0.5% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC en el primer trimestre de 2021: 187

— #28 destino más común desde Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC

– Flujo de trabajo neto: 2 a Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

#23. Los pueblos, Florida

– Comenzó un nuevo trabajo en The Villages, FL desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 212

— 0.6% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL de The Villages, FL en el primer trimestre de 2021: 193

— El destino más común n.º 1 desde The Villages, FL

– Flujo de trabajo neto: 19 a The Villages, FL

#22. Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX

– Comenzó un nuevo trabajo en Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 212

— 0.6% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX en el primer trimestre de 2021: 187

— #35 destino más común desde Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX

– Flujo de trabajo neto: 25 a Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX

#21. Dallas-Fort Worth-Arlington, TX

– Comenzó un nuevo trabajo en Dallas-Fort Worth-Arlington, TX desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 263

— 0.7% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde Dallas-Fort Worth-Arlington, TX en el primer trimestre de 2021: 268

— #46 destino más común desde Dallas-Fort Worth-Arlington, TX

– Flujo de trabajo neto: 5 a Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

#20. Ciudad de Panamá, Florida

– Comenzó un nuevo trabajo en la Ciudad de Panamá, FL desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 275

— 0.7% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde Panama City, FL en el primer trimestre de 2021: 206

— #3 destino más común desde Ciudad de Panamá, FL

– Flujo de trabajo neto: 69 a Ciudad de Panamá, FL

#19. Nueva York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA

– Comenzó un nuevo trabajo en Nueva York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 330

— 0.9% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde Nueva York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA en el primer trimestre de 2021: 969

— #29 destino más común desde Nueva York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA

– Flujo de trabajo neto: 639 a Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

#18. Homosassa Springs, Florida

– Comenzó un nuevo trabajo en Homosassa Springs, FL desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 355

— 0.9% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL de Homosassa Springs, FL en el primer trimestre de 2021: 344

— #0 destino más común desde Homosassa Springs, FL

– Flujo de trabajo neto: 11 a Homosassa Springs, FL

#17. Punta Gorda, Florida

– Comenzó un nuevo trabajo en Punta Gorda, FL desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 379

— 1.0% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde Punta Gorda, FL en el primer trimestre de 2021: 380

— #1 destino más común desde Punta Gorda, FL

– Flujo de trabajo neto: 1 a Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

#dieciséis. Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA

– Comenzó un nuevo trabajo en Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 426

— 1.1% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA en el primer trimestre de 2021: 498

— #25 destino más común desde Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA

– Flujo de trabajo neto: 72 a Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

#15. Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL

– Comenzó un nuevo trabajo en Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 437

— 1.2% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL en el primer trimestre de 2021: 361

— Destino número 1 más común desde Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL

– Flujo de trabajo neto: 76 a Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL

#14. Nápoles-Isla Marco, FL

– Comenzó un nuevo trabajo en Naples-Marco Island, FL desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 468

— 1.3% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde Naples-Marco Island, FL en el primer trimestre de 2021: 437

— El segundo destino más común desde Naples-Marco Island, FL

– Flujo de trabajo neto: 31 a Naples-Marco Island, FL

#13. Pensacola-Pase de ferry-Brent, FL

– Comenzó un nuevo trabajo en Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 551

— 1.5% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL en el primer trimestre de 2021: 662

— El segundo destino más común desde Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL

– Flujo de trabajo neto: 111 a Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

#12. Puerto de Santa Lucía, Florida

– Comenzó un nuevo trabajo en Port St. Lucie, FL desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 580

— 1.6% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde Port St. Lucie, FL en el primer trimestre de 2021: 484

— El segundo destino más común desde Port St. Lucie, FL

– Flujo de trabajo neto: 96 a Port St. Lucie, FL

#11. Tallahassee, Florida

– Comenzó un nuevo trabajo en Tallahassee, FL desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 623

— 1.7% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde Tallahassee, FL en el primer trimestre de 2021: 632

— El destino más común n.º 1 desde Tallahassee, FL

– Flujo de trabajo neto: 9 a Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

#10. Gainesville, Florida

– Comenzó un nuevo trabajo en Gainesville, FL desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 651

— 1.7% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde Gainesville, FL en el primer trimestre de 2021: 577

— El destino más común n.º 1 desde Gainesville, FL

– Flujo de trabajo neto: 74 a Gainesville, FL

#9. Ocala, Florida

– Comenzó un nuevo trabajo en Ocala, FL desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 652

— 1.7% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde Ocala, FL en el primer trimestre de 2021: 668

— El destino más común n.º 1 desde Ocala, FL

– Flujo de trabajo neto: 16 a Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

#8. Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL

– Comenzó un nuevo trabajo en Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 829

— 2.2% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL en el primer trimestre de 2021: 794

— El segundo destino más común desde Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL

– Flujo de trabajo neto: 35 a Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL

#7. Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL

– Comenzó un nuevo trabajo en Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 867

— 2.3% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL en el primer trimestre de 2021: 878

— El segundo destino más común desde Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL

– Flujo de trabajo neto: 11 a Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

#6. Cabo Coral-Fort Myers, FL

– Comenzó un nuevo trabajo en Cape Coral-Fort Myers, FL desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 1312

— 3.5% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde Cape Coral-Fort Myers, FL en el primer trimestre de 2021: 1305

— El destino más común n.º 1 desde Cape Coral-Fort Myers, FL

– Flujo de trabajo neto: 7 a Cape Coral-Fort Myers, FL

#5. Puerto Norte-Sarasota-Bradenton, FL

– Comenzó un nuevo trabajo en North Port-Sarasota-Bradenton, FL desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 2751

— 7.4% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde North Port-Sarasota-Bradenton, FL en el primer trimestre de 2021: 2538

— #0 destino más común desde North Port-Sarasota-Bradenton, FL

– Flujo de trabajo neto: 213 a North Port-Sarasota-Bradenton, FL

#4. Lakeland-Winter Haven, Florida

– Comenzó un nuevo trabajo en Lakeland-Winter Haven, FL desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 2868

— 7.7% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL de Lakeland-Winter Haven, FL en el primer trimestre de 2021: 2585

— #0 destino más común desde Lakeland-Winter Haven, FL

– Flujo de trabajo neto: 283 a Lakeland-Winter Haven, FL

#3. Jacksonville, Florida

– Comenzó un nuevo trabajo en Jacksonville, FL desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 3,037

— 8.1% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde Jacksonville, FL en el primer trimestre de 2021: 3142

— #2 destino más común desde Jacksonville, FL

– Flujo de trabajo neto: 105 a Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

#2. Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL

– Comenzó un nuevo trabajo en Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 6937

— 18.5% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL en el primer trimestre de 2021: 6953

— #0 destino más común desde Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL

– Flujo de trabajo neto: 16 a Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

#1. Orlando-Kissimmee-Sanford, FL

– Comenzó un nuevo trabajo en Orlando-Kissimmee-Sanford, FL desde Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL en el primer trimestre de 2021: 7,315

— 19.6% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL desde Orlando-Kissimmee-Sanford, FL en el primer trimestre de 2021: 7410

— #0 destino más común desde Orlando-Kissimmee-Sanford, FL

– Flujo de trabajo neto: 95 a Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL