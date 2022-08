NUEVA YORK (AP) — Por un día, las entradas para el cine costarán solo $3 en la gran mayoría de los cines estadounidenses como parte del recientemente lanzado “Día Nacional del Cine” para atraer a los amantes del cine durante un período de tranquilidad en la taquilla.

La Cinema Foundation, una rama sin fines de lucro de la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros, anunció el domingo que el 3 de septiembre será un día de descuento a nivel nacional en más de 3,000 cines y en más de 30,000 pantallas. Las principales cadenas, incluidas AMC y Regal Cinemas, participan, al igual que todos los principales estudios de cine. En los cines participantes, los boletos no costarán más de $3 por cada función, en todos los formatos.

El fin de semana del Día del Trabajo es tradicionalmente uno de los fines de semana más lentos en los cines. Este año, la calma de agosto ha sido especialmente aguda para los expositores. Cineworld, propietaria de Regal Cinemas, citó la escasa oferta de nuevos estrenos importantes en sus planes recientes para cubrir la bancarrota del Capítulo 11.

Pero, si tiene éxito, el Día Nacional del Cine podría inundar los cines con cinéfilos y potencialmente incitarlos a regresar en el otoño. Antes de cada presentación, a los compradores de boletos se les mostrará un carrete chisporroteante de las próximas películas de A24, Amazon Studios, Disney, Focus Features, Lionsgate, Neon, Paramount, Sony Pictures Classics, Sony, United Artists Releasing, Universal y Warner Bros.

“Después del regreso sin precedentes a los cines de este verano, queríamos hacer algo para celebrar la asistencia al cine”, dijo Jackie Brenneman, presidenta de Cinema Foundation, en un comunicado. “Lo hacemos ofreciendo un ‘gracias’ a los cinéfilos que hizo que este verano sucediera, y ofreciendo un incentivo adicional para aquellos que aún no han regresado”.

Después de más de dos años de pandemia, las salas de cine se recuperaron significativamente durante el verano y vieron que el negocio volvía a niveles casi anteriores a la pandemia. Películas como “Top Gun: Maverick”, “Minions: Rise of Gru”, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” y “Jurassic World Dominion” llevaron la taquilla nacional de verano a $3.3 mil millones en ventas de boletos al 21 de agosto. según la firma de datos Comscore. Eso sigue a los totales de 2019 en aproximadamente un 20%, pero los expositores han tenido aproximadamente un 30% menos de lanzamientos amplios este año.

Los organizadores del Día Nacional del Cine describieron el evento como una prueba que podría convertirse en un evento anual. Si bien algunos otros países han experimentado con un día similar de boletos de cine baratos, la iniciativa es la primera de su tipo a una escala tan grande en los EE. UU.

Aquí es donde puede encontrar boletos de cine de $ 3 en el área de Tampa Bay:

AMC West Shore 14 AMC Veterans 24 LOOK Dine-In Cinemas AMC The Regency 20 AMC Riverview 14 Regal Citrus Park Regal Park Place & RPX AMC Highwoods 20 AMC Sundial 12 AMC Woodlands Square 20 Regal Largo Mall Plant City PRMIERE LUX 8 AMC Classic Palm Harbor 10 Studio Movie Grill – Seminole B & B Theatres The Grove 16 at Wesley Chapel

Haga clic aquí para buscar teatros participantes en su área.