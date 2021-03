Antorchas de fuego a través de la vegetación a lo largo de Siesta Key Beach

CONDADO DE SARASOTA (WFLA) – Era el sábado por la noche cuando varios residentes a lo largo de Beach Road en Siesta Key notaron llamas anaranjadas brillantes disparándose hacia el cielo cerca del acceso a la playa # 7. No está claro qué provocó las llamas, pero a algunos lugareños les preocupa que puedan haber sido multitudes rebeldes durante las vacaciones de primavera.

“Hay muchas fiestas los fines de semana en Beach Access # 7. No lo sé con certeza, pero parece que lo hicieron personas que obviamente no se preocupaban por el medio ambiente y solo querían hacer algo. Supongo que eso fue una especie de vandalismo y no es algo bueno “, dijo Bob Progner, residente desde hace mucho tiempo.

Este no es el primer incidente nocturno preocupante que los lugareños han visto en Siesta Key desde que comenzaron las vacaciones de primavera hace unas semanas.

La semana pasada, 8 On Your Side les mostró un área protegida de anidación de chorlitos nevados que fue vandalizada en cuestión de días. Los miembros de la Sociedad Audubon local nos dijeron que no era la primera vez que se enfrentaban al vandalismo, pero señalaron que problemas como este siempre parecen coincidir con las vacaciones de primavera.

Los habitantes de Siesta Key nos dicen que no están en contra de dar la bienvenida a los visitantes a su pedazo de paraíso. Solo quieren que los visitantes lo respeten.

“Siesta Key es la joya de la corona de esta área y debemos asegurarnos de que si queremos que el resto del condado prospere, debemos asegurarnos de que esta joya de la corona esté protegida”, dijo Harry Anand, residente de Siesta Key.

Los lugareños dicen que las multitudes adicionales también significan exceso de ruido, exceso de velocidad y basura en las playas. Anand siente que los funcionarios locales deben examinar más de cerca Siesta Key y asegurarse de que esté protegido.

“Si no abordamos el desarrollo excesivo, si no abordamos el hacinamiento, perderemos la imagen de Siesta Key y la gente no querrá venir aquí”, agregó Anand. “Creo que es la reasignación de recursos en todo el condado lo que no se ha llevado a cabo y eso es lo que estamos pidiendo. Danos más recursos para manejar este tipo de problemas”.

Catherine Luckner es la presidenta de la Asociación Siesta Key de Sarasota. Ella siente que un aumento en la presencia de las fuerzas del orden público tendría un gran impacto en la llave.

“Hace tan solo 6 a 8 años, teníamos de 8 a 9 oficiales aquí de servicio todo el tiempo. Ahora, tenemos de 2 a 3 o tal vez cuatro, y dado el aumento de la población y la creciente conciencia de esta playa desde que tenemos he sido la playa número uno dos veces, necesitamos toda la ayuda que podamos obtener, incluidos los ciudadanos que hablen cuando ven cosas “, dijo Luckner.

La Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota aumenta sus patrullas en Siesta Key durante las vacaciones de primavera todos los años. Los amantes de la playa verán la unidad de patrulla montada, así como los ayudantes en los vehículos todo terreno.

“Evaluamos nuestras necesidades en el Cayo de manera regular para asegurarnos de que tenemos el personal adecuado para atender tanto a los residentes como a los visitantes”, dijo la portavoz de la oficina del alguacil, Kaitlyn Pérez.

“La aplicación de la ley no se trata solo de atrapar a los ladrones y los malos. El 90% de la aplicación de la ley está preservando la calidad de vida y haciendo que se sienta la presencia. Solo necesitamos más presencia en esta pequeña isla de las fuerzas del orden para asegurarnos de que la gente no hagas cosas como esta. Necesitamos más presencia para asegurarnos de que se preserve la calidad de vida “, dijo Anand.