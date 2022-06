RUSKIN, Fla. (WFLA) – En un esfuerzo por abordar la crisis de viviendas asequibles, Caridades Católicas, junto con el condado de Hillsborough, han convertido un antiguo motel en Ruskin en apartamentos de viviendas asequibles.



Los líderes celebraron una ceremonia de bendición y corte de listón en el sitio del antiguo Carol Motel ubicado en la US 41. Ahora son los apartamentos Las Villas. Caridades Católicas está dando a 13 personas un lugar para vivir y ofreciéndoles recursos.



Casimiro García vio la transformación.



“Tuvimos problemas con los baños y la electricidad”, dijo García.



Es un inquilino en Las Villa. También vivió allí cuando era el Carol Motel.



“Todo es completamente nuevo, antes de que te des cuenta tenía sus problemas”.

El condado dijo que se destinarán más de $54 millones a la comunidad en 2021, lo que impactará directamente a más de 24,300 hogares.

El condado de Hillsborough compró el motel por $1.5 millones. Fue renovado con $500,000 de Caridades Católicas. Las 13 unidades fueron renovadas para crear 13 apartamentos eficientes para ser alquilados por residentes de bajos ingresos a precios por debajo del mercado.

“Cómo podemos albergar a las familias sin hogar que vienen de las calles, que viven en sus automóviles para esto: es imperativo que tengamos esas asociaciones con la comunidad para lograr esto”, dijo Maggie Rogers, directora ejecutiva de Caridades Católicas.



Rogers dijo que es parte de su devoción crear hasta 10 desarrollos de viviendas asequibles en Tampa como parte de la iniciativa Vivir con Valentía el Evangelio del obispo Parkes. Las Villas es el octavo.

“Llevamos un tiempo en crisis. Los salarios son planos, el desempleo y el subempleo son altos, mientras que los costos de vivienda y alquiler continúan aumentando. La persona promedio simplemente no puede permitírselo. Nuestro objetivo es ayudar a evitar que tantas familias como sea posible se queden sin hogar creando viviendas más asequibles”, dijo Rogers.



La comisionada Kimberly Overman, Distrito 7, dijo que el condado de Hillsborough se encuentra en una etapa de crisis con menos de un mes de inventario de propiedades de alquiler disponibles.



Un informe reciente de ‘Zumper’ muestra que el alquiler en Tampa ha subido un 33% con respecto al año pasado.



“Aquellos que trabajan y viven en nuestra comunidad han crecido en nuestra comunidad y ahora compiten por la falta de inventario que tenemos para viviendas asequibles”, dijo Overman.



Las Villas está impactando la vida de García para mejor.



“Él no tiene los recursos para irse a otro lado, así que estamos contentos de poder escucharlo aquí y tener un lugar seguro para quedarse”, dijo Rogers.



“Es una bendición, ya sabes, porque si no fuera por ellos, no podría haberlo hecho”, dijo García.



Caridades Católicas dijo que un apartamento de 20 unidades en Mercy Oaks en Tampa abrirá en julio.

A principios de esta semana, la alcaldesa Jane Castor inauguró otra unidad de vivienda asequible en Sulphur Springs. El alcalde espera construir 10,000 viviendas asequibles en Tampa para 2027.

Tampa abrió recientemente un nuevo centro de llamadas para ayudar a los residentes en medio de la crisis de vivienda. El número es 813-307-5555. Está disponible de lunes a viernes de 11 am a 7 pm