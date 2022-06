CONDADO DE MANATEE (WFLA) – Los agentes del condado de Manatee están buscando activamente a una mujer de Bradenton que se reportó como desaparecida a principios de esta semana y, según un portavoz de la oficina del alguacil, están siguiendo las pistas del caso.

Las autoridades dicen que Stephanie Shenefield, de 38 años, fue vista por última vez el viernes 3 de junio cerca de 16th Street East y 53rd Avenue East, que se encuentra en un área residencial de Oneco.

Los amigos de la madre de dos hijos le dijeron a WFLA el jueves que se suponía que Shenefield asistiría a un concierto y pasaría la noche del viernes en Ybor City. Sin embargo, el amigo con el que planeaba ir no pudo contactarla ese mismo día.

“Esto no es propio de ella. Se queda en las redes sociales, es muy sociable con la gente”, dijo Jennifer Massrock. “Después de esta cantidad de tiempo y de que ella no se conectara con nadie y su teléfono estuviera completamente muerto desde entonces, algo no está bien”.

“Ella ha estado planeando este viaje durante cuatro meses. Ha estado muy emocionada”, dijo su amiga cercana Gina Merrow. “Había comenzado con un nuevo medicamento para la presión arterial y había dicho que no se sentía tan bien, pero aún así iba, todavía iba a seguir”.

Dos días después, cuando la mujer de 38 años no se presentó a su turno en Papa Joes Sports Bar, sus amigos denunciaron su desaparición.

“Todos la amamos y esto es tan poco común para ella en este momento que no podemos entender qué tipo de cosas pasó”, dijo el compañero de cuarto de Shenefield, Timothy Parker.

En una publicación en las redes sociales a principios de esta semana, la oficina del alguacil del condado de Manatee dijo que Shenefield “tiene una condición médica y recientemente demostró un comportamiento que preocupa a familiares y amigos”. La mujer de 38 años mide 5’4″ y pesa aproximadamente 150 libras, según la publicación.

Amigos y seres queridos le dijeron a WFLA que están ofreciendo una recompensa de $ 16,000 por información que conduzca a su paradero. Han publicado varios volantes con una foto de la madre de dos hijos en el área de Bradenton, con la esperanza de que ayude a llevarla a casa a salvo.

“Realmente estamos pasando por un momento difícil. Es simplemente agotador. Solo queremos encontrarla”, dijo Massrock entre lágrimas. “Si alguien sabe algo, por favor, alguien sabe algo, alguien ha visto algo, solo comuníquese con alguien, sea anónimo, solo díganos dónde está, queremos encontrarla”.