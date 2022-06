TAMPA, Fla. (WFLA) – La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, realizó un evento de discusión virtual con el Dr. Charles Lockwood, vicepresidente sénior, USF Health y decano de la Facultad de Medicina Morsani sobre el estado actual de las cosas con respecto a COVID-19 en la ciudad de Tampa y las comunidades aledañas. Discutieron la última variante del virus y cómo manejar las infecciones y los niveles actuales de gravedad.

Durante el evento de oratoria, Castor dijo que los mandatos de enmascaramiento no habían sido efectivos e instó a los residentes a vacunarse y recibir vacunas de refuerzo, o segundas vacunas de refuerzo, que estaban “fácilmente disponibles”.

Lockwood habló sobre el estado de COVID-19 en la comunidad local y dijo que las cosas eran más positivas que antes en la pandemia.

“Estamos en un lugar realmente diferente al de la última vez que estuvimos juntos, gracias a Dios”, dijo Lockwood. “Cada variante que está ocurriendo es una mutación que hace que la nueva variante sea más transmisible, pero menos virulenta, menos severa. Así es como terminamos con el 25% de los resfriados por el coronavirus. Comienzan como SARS-CoV-2, luego terminan como un resfriado común”.

La última variante de COVID-19 detectada es la BA 2-12-1. Tanto Castor como Lockwood bromearon sobre cómo las variantes se están volviendo más difíciles de nombrar, antes de cambiar la discusión al estado actual de las cosas para COVID-19 en Tampa y el condado de Hillsborough.

“La conclusión es que es más transmisible. Es cada vez menos grave con cada una de estas iteraciones”, dijo Lockwood. “Tenemos muchas personas que son inmunes. Probablemente el 95 % de las personas en el condado de Hillsborough son inmunes. Ya sea porque han sido vacunadas, el 70 % lo han sido, o porque se infectaron, o porque recibieron ambas . Que es mucha gente. Chico, si ha sido vacunado e infectado, entonces está en excelente forma. El grupo que debe preocuparse es el grupo que no ha sido vacunado, pero particularmente el grupo que no ha sido vacunado. No ha sido vacunado que es de alto riesgo. Y ese es probablemente el grupo que necesita estar un poco cansado ahora, tal vez usando un N95 en público. Nada de lo que avergonzarse. Si está en riesgo y no quiere morir, es una buena idea usar un N95”.

Lockwood dijo que no todos usan una máscara, pero que las personas deben protegerse. Si se trata de personas de alto riesgo o inmunodeprimidas, “no deben salir”. Dijo que el virus se estaba volviendo más parecido a la gripe, y que si no está inmunizado y tiene un alto riesgo, debe usar una máscara.

Al analizar la situación actual de COVID-19, Castor le preguntó a Lockwood sobre las diferencias entre las variantes. Lockwood dijo que el Hospital General de Tampa estaba secuenciando el virus y que alrededor del “50% de los organismos” son la variante omicron en el condado de Hillsborough, y “el número del sublinaje está aumentando y aumentando”. Dijo que pronto sería la cepa dominante, pero que muchas personas eran inmunes, reduciendo el impacto del virus en comparación con la cepa delta o la versión original en marzo de 2020.

Castor instó a los residentes a vacunarse, dijo que las inyecciones estaban fácilmente disponibles y abordó las preocupaciones sobre los refuerzos.

“Debemos informar a todos que las vacunas todavía están disponibles en varias farmacias de la ciudad, en el centro de salud”, dijo Castor. “Están disponibles, y también con los refuerzos, hay un poco de confusión sobre quién puede obtener los refuerzos, deberíamos participar, la gente debería estar en el segundo refuerzo. Y ese refuerzo está disponible para todos en este momento”.

Lockwood dijo que si contrae COVID-19, debe informar a sus médicos porque hay “excelentes medicamentos” disponibles para reducir la gravedad después de la infección.

“Hágale saber a su médico para que pueda obtener el guión”, dijo Lockwood.

Castor luego convirtió la discusión en enmascaramiento.

Refiriéndose a un artículo que había leído en el New York Times, Castor dijo “mandamientos de enmascaramiento. Simplemente no funciona. Primero, la gente no los usa apropiadamente, o no los usa en absoluto”.

Lockwood dijo que las máscaras funcionan mejor cuando las usan dos personas juntas, particularmente las N95, pero solo si se usaron correctamente.

“Las máscaras funcionan mejor si dos personas usan una máscara N95. Ha reducido drásticamente el riesgo y probablemente le quede bien, ya sabe, no lo va a hacer, no la está usando de manera inapropiada. Estaba viendo a alguien entrevistando alguien en la televisión en un evento deportivo, y ella lo tenía debajo de la nariz, así que eso es inútil”.

Castor bromeó diciendo que era mejor que usarlo debajo de la barbilla.

“Muy pocas personas usan una máscara”, dijo Lockwood. “Camina afuera, nadie lleva una máscara”.

Dijo que si la mitad de las personas no usan máscaras, y la otra mitad sí, pero no usan N95, es “bastante inútil”.

Lockwood, si tiene afecciones médicas, está en alto riesgo o es una persona mayor, debe usar una máscara, especialmente en interiores o en público. Si está inmunodeprimido, “probablemente debería pensarlo dos veces antes de salir o asistir a un evento público en interiores”. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, Lockwood dijo que el coronavirus se parecerá más al resfriado común.

“Evolucionará a eso”, dijo Lockwood. “Pero aún no hemos llegado”. Reiteró que el uso de máscaras ayudaría mientras tanto, particularmente para aquellos con un mayor riesgo de gravedad por COVID-19 y dijo que los picos del virus se volverían menos severos con el tiempo.