LARGO, Fla. (WFLA) – Una inquilina de Largo que descubrió un agujero en su patio trasero después del huracán Ian tiene grandes preocupaciones a medida que crece el agujero y se acercó a WFLA en busca de ayuda.

Colleen Davis dijo que el agujero está provocando problemas en los cimientos de su casa de alquiler, que se encuentra detrás de McKay’s Creek. Cuando Davis y sus tres hijos regresaron a casa después de la evacuación por el huracán Ian, notó el agujero en su patio trasero.

“Es horriblemente aterrador”, dijo. “No he dormido desde que noté el agujero”.

Davis dijo que su casa de alquiler se ha movido un cuarto de pulgada de los cimientos.

“Mi casa se está cayendo a pedazos, mi jardín se está hundiendo”, dijo Davis. “Yo lo llamo un sumidero (socavón). Se ha vuelto más grande”.

Ella dijo que está causando grietas dentro de su dormitorio, así como en el dormitorio de su hija. Dijo que también hay grietas fuera de la casa.

“Soy una madre soltera con tres hijos. No tengo los medios para simplemente salir de aquí e irme a otro lado”, dijo Davis. “No puedo cancelar el contrato de arrendamiento. No sé, nosotros no podemos comunicarnos con la compañía de seguros, no tenemos nada”.

Davis llamó a la ciudad de Largo en busca de ayuda la semana pasada.

“Lo están llamando un lavado”, dijo. “Sigue creciendo, no parece un lavado, no ha llovido”.

La ciudad salió y le dijo a Davis que es responsabilidad de los propietarios.

“No puedo conseguir un ajustador aquí, nada”, dijo Davis.

Ahora tiene miedo de lo que pueda pasar, especialmente si llueve.

Davis dijo que una situación similar le sucedió a la casa del vecino hace aproximadamente un año y tuvieron que bombear concreto en el suelo para solucionar el problema.