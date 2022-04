TAMPA (WFLA) – La Oficina del Sheriff del Condado de Pasco que está investigando la muerte de una joven madre reportada como desaparecida en Tampa el mes pasado dijo que los agentes encontraron su automóvil perdido.

Los agentes encontraron el Nissan Altima 2008 blanco de Teneisha Griffith en el condado de Hillsborough.

Los miembros de la familia informaron la desaparición de la madre de 27 años al Departamento de Policía de Tampa el lunes 21 de marzo.

Los agentes recuperaron su cuerpo cerca de Lacoochee Claysink Rd. & SR 575 área de Lacoochee por la línea del condado de Hernando alrededor de la 1:30 de la tarde del jueves 24 de marzo.

Los detectives aún esperan conocer la causa de la muerte de Griffith por parte del médico forense, dijo un portavoz de PCSO.

“Teneisha sabe que la amamos y que nos preocupamos por la unidad y mantendremos vivo su espíritu”, dijo su hermana Darcelle durante una entrevista con 8 On Your Side. “Voy a extrañar a mi hermana. No hay otra forma de describirlo, una parte de mi corazón se ha ido”.

“Teneisha necesita justicia y si eres leal como Teneisha di algo”, dijo Darcelle.

Si tiene información sobre la desaparición o muerte de Teneisha entre el 19 y el 24 de marzo, llame a Crime Stoppers al 1-800-873-TIPS (8477). Las pistas en línea se pueden hacer en www.crimestopperstb.com .

También puede reportar pistas a PSO en línea en PascoSheriff.com/tips o llamando a la línea de pistas sobre delitos de PSO al 1-800-706-2488.