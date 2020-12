Agentes del condado de Manatee rescatan a un hombre atrapado en un arroyo durante 2 días, pidiendo ayuda a gritos

CONDADO MANATEE, Fla. (WFLA) – Los agentes del condado de Manatee respondieron a un grito de ayuda en el bosque de Bradenton el mes pasado para encontrar a un hombre que había estado atrapado en el arroyo durante dos días.

Cuando los agentes localizaron al hombre, sus extremidades estaban tan saturadas de agua que se le estaba saliendo la piel y sufría de hipotermia.

La oficina del alguacil fue llamada a Mike’s Mini Mart alrededor de la 1:30 am hace tres semanas para recibir informes de una persona que gritaba pidiendo ayuda en el bosque al otro lado de la carretera. Cuando el diputado Dwight Roberts fue a buscar, encontró a un hombre sentado a unos dos pies de agua debajo de un puente de ferrocarril.

El hombre no pudo moverse, alegando que había estado atrapado en el arroyo durante dos días pidiendo ayuda. Dijo que estaba tratando de bañarse en el arroyo pero que no pudo volver a levantarse debido a una lesión en la pierna. La oficina del alguacil dijo que no tenía hogar.

Después de una llamada a EMS, los agentes que respondieron pudieron sacarlo del agua y llevarlo a tierra. Debido al terreno y la lejanía del área, EMS no pudo llevarle una camilla, por lo que cinco agentes tuvieron que usar una manta para llevarlo a unas 250 yardas por las vías del tren hasta la ambulancia.

