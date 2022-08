CONDADO DE HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – Los agentes del condado de Hillsborough están buscando a dos hombres acusados de robar pertenencias de automóviles y robar tarjetas de crédito.

Las autoridades dijeron en julio que uno de los hombres robó las pertenencias de un automóvil en el estacionamiento de Esporta Fitness en East State Road 60.

En junio, los investigadores dijeron que ambos hombres robaron pertenencias de otro automóvil en el lote de Crunch Fitness en Brandon Boulevard.

“Me aseguro de revisar mi auto. Ya sabes, asegúrate de que estén cerrados, etc.: puertas, ventanas o lo que sea porque nunca se sabe”, dijo Luis Rodríguez.

Dirige un negocio en la plaza Crunch Fitness. Rodríguez le dijo al equipo de 8 On Your Side que este tipo de delito es común, por lo que no está sorprendido.

“Varios robos en autos. Ya me pasó dos veces”, dijo. “Realmente solo trato de ser cauteloso”.

Dijo que aconseja a sus clientes que se mantengan alerta.

“Si no eres cauteloso, alguien se aprovechará de ti o algo peor”, dijo Rodríguez.

Los investigadores dijeron que los hombres usaron las tarjetas de crédito robadas en Walmart y Home Depot.

Si tiene alguna información sobre este caso, llame inmediatamente a la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough.