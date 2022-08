TAMPA, Fla. (WFLA) – Los agentes del condado de Hillsborough están buscando al sospechoso en un robo a una cooperativa de ahorro y crédito el miércoles por la mañana.

HCSO dijo que el asalto sucedió alrededor de las 8:30 a.m. cuando el sospechoso ingresó a Suncoast Credit Union en West Waters Avenue, saltó sobre el mostrador y luego exigió dinero a los cajeros del banco.

Según los agentes, el sospechoso amenazó con disparar a los empleados aunque no se vio ningún arma. Obtuvo una cantidad no revelada de dinero y huyó. No se reportaron heridos.

El sospechoso es descrito como un hombre afroamericano de unos 20 años, entre 5 pies y 10 pulgadas y 6 pies de altura y de complexión delgada. El video publicado por la HCSO lo mostró vistiendo zapatillas Nike Air blancas con un diseño morado y azul, pantalones grises, una camiseta negra de Space Jam, una chaqueta de camuflaje verde con cremallera, una cubierta en la cara, un paño rosa en la cabeza, y guantes de plástico transparente.

(Cortesía de HCSO)

“Este criminal no solo huyó con dinero que no era suyo, sino que también robó la tranquilidad de los empleados y clientes en un lugar de negocios”, dijo el alguacil de Hillsborough, Chad Chronister. “Los detectives están trabajando diligentemente para identificarlo y le pido a cualquiera que pueda reconocer al sospechoso que se presente”.

Cualquier persona que tenga información debe llamar a la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough al 813-247-8200. Para permanecer en el anonimato, llame a Crime Stoppers of Tampa Bay al 1-800-873-8477.