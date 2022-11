WESLEY CHAPEL, Fla. (WFLA) – La asociación de propietarios de Ashton Oaks propone un aumento del 33% en las tarifas para los residentes que viven en villas en Wesley Chapel.

“Ha sido realmente frustrante”, dijo Suzy Cardner, residente de Ashton Oaks de 14 años.

El aumento es algo que a Cardner le preocupa que devastará a sus vecinos mayores con ingresos fijos que no pueden permitirse el lujo de mudarse a otro lugar.

“Hay mucha gente que está pasando por momentos difíciles ahora”, dijo. “Deberíamos sentirnos seguros en nuestra propia casa sin importar nada”.

Para las personas mayores con un ingreso fijo como Silvana Momani, dijo que tendrá que reducir el consumo de alimentos o medicamentos, sin los cuales no puede vivir.

“No puedo vender mi casa porque no puedo pagar la HOA, porque no puedo mudarme a otro apartamento que no pueda pagar en absoluto”, dijo.

El presidente de la HOA, Ron Huffman, afirma que el aumento de los costos se debe principalmente a la escasez en su fondo de reemplazo de techos que no ha recibido fondos suficientes durante 15 años.

“El dinero tiene que venir de la gente que está viendo el beneficio”, dijo.

¿Su consejo para sus vecinos que no pueden pagar el aumento mensual de $120?

Ajusta tu estilo de vida.

“Somos una asociación sin fines de lucro y creo que mucha gente no entiende que no hay una olla de dinero. No hay magia”, dijo.

Los residentes no están en desacuerdo con que el fondo de reemplazo de techos no tiene fondos suficientes, pero esperan una mayor flexibilidad para reponerlo.

“Aumente los incrementos en los próximos años y no $120 de una sola vez”, dijo Cardner.

Al final del día, dijo que queda mucha vida en los techos.