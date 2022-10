SAN ANTONIO (AP) — Un expolicía de San Antonio fue acusado el martes de dos cargos de agresión agravada por parte de un oficial del orden público por el tiroteo de la semana pasada contra un adolescente que estaba comiendo una hamburguesa en su automóvil en un estacionamiento de McDonald’s.

James Brennand, de 25 años, fue acusado del tiroteo del 2 de octubre contra Erik Cantú, de 17 años, según un comunicado de la policía.

La familia de Cantú dijo en un comunicado el martes que “no hay mejoría en su condición. Todavía está inconsciente y con soporte vital. Los últimos dos días han sido difíciles y esperamos más dificultades en el futuro, pero mantenemos la esperanza”.

Su abogado, Brian Powers, dijo que es “un momento increíblemente difícil para ellos”.

Un oficial novato, Brennand, informó que el vehículo en el que estaba sentado Cantú lo había evadido la noche anterior durante un intento de parada de tráfico. Brennand dijo que sospechaba que el vehículo había sido robado.

En las imágenes de la cámara corporal publicadas por la policía, Brennand abre la puerta del auto y le dice a Cantú que salga. El automóvil conduce hacia atrás, con la puerta abierta, y el oficial dispara varias veces al vehículo. Continúa disparando mientras el auto se aleja.

Los investigadores determinaron rápidamente que el uso de la fuerza letal no estaba justificado, Brennand fue despedido rápidamente y se retiraron los cargos contra Cantú de asalto agravado y evasión del arresto.

En una aparición en CNN el martes por la mañana, el jefe de policía William McManus dijo que esperaba que Brennand fuera acusado de asalto agravado por disparar y asesinar en caso de que Cantú muriera.

McManus dijo que el video de la cámara corporal de Brennand del tiroteo del 2 de octubre fue “horrible”.

“No hay duda en la mente de nadie que mire ese video de que el tiroteo no está justificado”, dijo McManus.

Los oficiales de policía y la oficina del fiscal de distrito del condado de Bexar no respondieron de inmediato los mensajes de The Associated Press. Brennand no tiene un número de teléfono publicado y no pudo ser contactado para hacer comentarios.

La condición de Cantú, como se relata en la declaración de su familia, contrasta fuertemente con la proporcionada por los oficiales de policía después del tiroteo de que Cantú estaba hospitalizado en condición estable.

“Nos gustaría corregir cualquier tergiversación de que Erik está en ‘condición estable’ o que ‘va a estar bien’. Eso no es cierto. Cada respiración es una lucha para Erik. Pedimos las oraciones continuas de todos por nuestro hijo”, según el comunicado de la familia.