Acción de Gracias 2020: ¿Qué supermercados están abiertos en Tampa Bay?

TAMPA, Fla. (WFLA) —El costo de cocinar una comida de Acción de Gracias es el más bajo en 10 años, según el American Farm Bureau. La 35a encuesta anual de la oficina muestra que el costo promedio de una cena de Acción de Gracias para 10 en 2020 es de $ 46.90, menos de $ 5 por persona.

Muchos compradores locales le dijeron a 8 On Your Side que no esperan para comprar los alimentos que necesitan para sus cenas navideñas. “Por lo general, comenzamos, probablemente, una semana antes, preparándonos, poniendo las cosas en marcha”, dijo Dennis Carlson.

Otros dijeron que las compras navideñas de última hora son una tradición.

“Siempre está lleno. Esperas en la fila y eso es lo que es”, dijo Carressa Paschal.

Si está buscando un ingrediente de última hora para su fiesta de Acción de Gracias, 8 On You Side quiere ayudarlo. Muchas de las principales cadenas de tiendas de comestibles están cerradas por las vacaciones, pero algunos supermercados en Tampa Bay estarán abiertos el jueves.

Aquí están las tiendas que están abiertas para Acción de Gracias:

Sprouts Farmers Market: Abierto de 7 am a 4 pm

The Fresh Market: Abierto de 8 a.m. a 3 p.m.

Whole Foods: muchas tiendas abren a las 7 a. M. Y cierran a las 2 p. M.

Save-A-Lot: Las tiendas están abiertas a diferentes horas. Llame a su tienda cercana.

Save Mart: la mayoría de las tiendas deben estar abiertas de 8 am a 4 pm

Walgreens: Abierto en horario regular el Día de Acción de Gracias.

CVS: muchas ubicaciones estarán abiertas el Día de Acción de Gracias. Llame por horas.

Aquí están las tiendas que están cerradas:

Publix

Walmart

Mercado de Walmart

Winn-Dixie

Aldi

Costco

Objetivo

Comerciante Joe

el club de Sam

Club de mayoristas de BJ

