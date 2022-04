TAMPA, Fla. (WFLA) – Al menos una persona murió en un accidente a primera hora de la mañana en la US 301 en Thonotosassa el jueves.

Todavía no se sabe qué condujo al accidente, que ocurrió en la intersección de US 301 y McIntosh Road alrededor de las 4:45 a.m.

Deanne King de WFLA dice que la US 301 está cerrada en ambas direcciones desde Knights Griffin Road hasta McIntosh Road.

Los conductores pueden usar Morris Bridge Road o Paul Buchman Highway como desvío.