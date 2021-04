Accidente de auto volcado en la I-275 atasca el tráfico durante la hora pico de Tampa

TAMPA, Fla. (WFLA) - Es la Semana de la Tierra, y 8 On Your Side busca formas en las que puede ayudar a mejorar el cambio climático y mejorar su vida. Hablar sobre la conservación del agua no tiene por qué ser un lastre en la forma en que vivimos nuestras vidas. Gracias a la tecnología y la innovación, podemos realizar pequeños cambios que generan grandes impactos.

Un conservacionista del agua del condado de Hillsborough dice que todos podemos hacer muchas cosas en la casa para ahorrar agua. Sugiere comenzar con cosas simples como cerrar el grifo cuando te cepillas los dientes o te afeitas. Si está lavando ropa o platos, asegúrese de ejecutar una carga completa en lugar de varias cargas más pequeñas. Eso ayuda a reducir el desperdicio de agua.