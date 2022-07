TAMPA, Fla. (WFLA) – Una escuela religiosa de Tampa presentó una demanda contra el presidente Joe Biden y la comisionada de agricultura de Florida, Nikki Fried, y varios otros funcionarios federales, acusándolos de “amenazar … su capacidad para alimentar a niños hambrientos”. La escuela, Grant Park Christian Academy, dijo que la mayoría de sus estudiantes son niños de minorías de bajos ingresos en Tampa.

En el centro de la demanda legal se encuentra un cambio reciente en la política federal. En enero de 2021, Biden ordenó a las agencias federales que ampliaran la forma en que aplicaban las protecciones de los derechos civiles a las cuestiones LGBTQ+, en respuesta a una decisión de la Corte Suprema de EE. UU. de 2020.

El caso, Bostock v. Clayton County, Ga., ya ha llevado a que Florida sea el hogar de los primeros cargos federales por violar los derechos de alguien en función de la identidad de género. La guía de Bostock emitida por la Casa Blanca el año pasado amplió las protecciones creadas por la Ley de Derechos Civiles de 1964 para incluir prohibiciones sobre la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Anteriormente, el Departamento de Agricultura de EE. UU. anunció que reduciría el nivel de su Programa Nacional de Almuerzos Escolares, volviendo a la forma en que operaba antes de la pandemia de COVID-19. El cambio significa que mientras todas las escuelas alimentaron a todos los estudiantes de forma gratuita durante la pandemia para el desayuno y el almuerzo, ahora las escuelas volverán a una combinación de almuerzos gratuitos o reducidos. Los padres todavía tienen tiempo para solicitar los almuerzos gratis para sus estudiantes.

Sin embargo, Grant Park está demandando a Biden y Fried, quienes administran el Programa Nacional de Almuerzos Escolares en nombre del USDA en Florida, porusar el fallo de Bostock para “violar las creencias religiosas de las escuelas” o hacer que “pierdan su capacidad de servir a niños de bajos ingresos”. comidas gratis para niños de ingresos bajos”. La academia emitió un comunicado un día después de presentar una demanda federal contra múltiples partes en el gobierno federal y el Florida Ag. Comisionado el miércoles. La escuela está representada en la corte por Alliance Defending Freedom, una organización sin fines de lucro enfocada en “proteger la libertad religiosa, la libertad de expresión, los derechos de los padres y la santidad de la vida”.

Al discutir la demanda en su anuncio, los representantes de la posición de la academia dijeron que la administración Biden estaba ignorando la ley.

“La administración de Biden está amenazando con quitarles el dinero del almuerzo a los niños de bajos ingresos simplemente porque asisten a escuelas cristianas”, dijo la consejera legal de ADF, Erica Steinmiller-Perdomo, en nombre de Grant Park Christian Academy. “Grant Park Christian Academy está trabajando para revitalizar su comunidad históricamente desfavorecida, y ofrecer comidas nutritivas a los niños es una parte vital de su servicio. La administración de Biden está ignorando la ley y obligando a esta maravillosa escuela a tomar una decisión insostenible: violar sus creencias religiosas o dejar de proporcionar almuerzos a los niños”.

La demanda se presentó en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Florida, División de Tampa.

La academia en sí es pequeña, según su propio comunicado. Actualmente, solo 56 estudiantes están inscritos en Grant Park Christian Academy para el semestre escolar de otoño de 2022. La academia dijo que todos sus estudiantes “provienen de familias por debajo del nivel federal de pobreza y reciben becas para asistir a la escuela privada”.

La academia alega que al expandir el significado de “sexo” a través de nuevas interpretaciones del Título IX de la Ley de Derechos Civiles, la administración de Biden amenazaba con quitarles el almuerzo gratis a los niños solo porque asistían a una escuela cristiana.

En su presentación judicial, Grant Park dijo que cuando se comunicaron con Fried y el Departamento de Agricultura de Florida, se les dijo que “la escuela no estaba obligada a participar en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares”. La cuestión era cómo FDACS administraría el programa. Como parte administradora del NSLP en Florida, FDACS podría optar por aplicar las nuevas regulaciones pero proporcionar una exención religiosa.

La demanda dice que FDACS no lo está haciendo y que el “nuevo y amplio mandato de almuerzo escolar no se basa en una comprensión precisa de la ley y que el Título IX proporciona una exención religiosa, independientemente”. Al no proporcionar alternativas, Grant Park Christian Academy acusa a la administración de Biden y a Fried de usar su redefinición del sexo en el contexto de la ley federal para “negar almuerzos escolares a estudiantes desfavorecidos” simplemente porque la escuela no violará sus creencias religiosas.

En comunicaciones entre la academia y la oficina del comisionado Fried, FDACS le dijo a la escuela que cualquier institución que participe en el programa federal “debe cumplir con todas las regulaciones del programa federal”, según el expediente judicial de la academia. La escuela dijo que la regla, si se sigue sin una exención religiosa, conduciría a cambios de política para todo, desde los uniformes escolares y las políticas del código de vestimenta hasta tener baños separados por género “en función de sus diferencias biológicas”. La presentación judicial de Grant Park decía que al cumplir, “sufriría daños en su misión educativa”.

Al anunciar la orden ejecutiva que cambió la forma en que las agencias federales interpretan el Título IX, la administración de Biden dijo que era para garantizar que cualquier estadounidense, independientemente de su edad, sexo, raza, orientación sexual o identidad de género, siempre pudiera acceder a atención médica, vivienda. , y empleo, entre otras necesidades y servicios, sin sufrir discriminación.

Sin embargo, Grant Park Christian Academy está demandando por su creencia de que al aplicar las nuevas interpretaciones del Título IX de esta manera, los niños podrían pasar hambre si la escuela practica su fe, lo que también lo convierte en un problema de la Primera Enmienda.

“Los niños en edad escolar no deberían tener que pagar el precio de la agenda fuera de lugar e ilegal de los funcionarios federales y estatales”, dice la demanda.

En respuesta a una solicitud de comentarios, un portavoz de FDACS emitió la siguiente declaración.

“Nuestra oficina aún no ha sido atendida en lo que parece ser un intento motivado políticamente para distraer la atención del hecho de que la Administración DeSantis y su Departamento de Niños y Familias no están implementando los programas federales de nutrición bajo su autoridad, incluido SNAP E&T. incumplimiento y, lo que es más notorio, una vez más no solicitar los fondos federales disponibles para el programa de nutrición infantil suplementaria P-EBT de verano, al insinuar que la administración de FDACS de los programas de comidas escolares del USDA de acuerdo con la ley federal de alguna manera hace que nuestra agencia estatal sea responsable de los programas federales. reglamentos También es curioso que un día después de que 22 fiscales generales republicanos lanzaran un claro ataque político contra la Administración Biden por esta misma regulación federal, a la que no se sumó el fiscal general de Florida, que una entidad nombrara al comisionado Fried y al personal de la agencia estatal en una demanda similar. eso claramente es un asunto federal”. Declaración de Erin Moffet, portavoz de FDACS

WFLA.com se ha comunicado con la Casa Blanca para comentar sobre el litigio.