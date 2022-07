(Courtesy of the Clearwater Police Department)

CLEARWATER, Fla. (WFLA) – La abuela de una víctima de asesinato en un complejo de apartamentos de Clearwater fue arrestada el viernes por amenazar a un testigo, según la policía.

El Departamento de Policía de Clearwater dijo que Peggy Camarillo, de 64 años, de Seminole, fue acusada de manipular a un testigo.

Camarillo es la abuela de Michael Conrad, quien fue asesinado a tiros en Bay Cove Apartments el 6 de julio.

Camarillo supuestamente amenazó e intimidó a una testigo en las redes sociales.

“Tengo que enterrar a mi bebé en un par de días y saben lo difícil que va a ser. No me haré responsable de mis acciones”, escribió Camarillo. “Recuerden que soy una (improperio eliminado) loca y no voy a lidiar con esto, así que lo mejor que puedes hacer es irte (improperio eliminado) de aquí. Nunca vivirás en paz en este pueblo, eso es una promesa”.

La policía dijo que la amenaza hizo que la mujer, que estaba en el apartamento durante el tiroteo, abandonara el estado antes de la audiencia en la Corte.

La policía dijo que Stuart Beck derribó la puerta principal del apartamento de Conrad poco después de las 2 a.m. y le disparó. Beck murió más tarde en el hospital.

Los dos hombres estaban en una relación con la misma mujer, según CPD. Beck fue acusado de asesinato en primer grado.

Camarillo fue fichado en la Cárcel del Condado de Pinellas.