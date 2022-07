TAMPA, Fla. (WFLA) – Un abogado del área de Tampa dice que es posible que tenga que vivir con los efectos del tejido cicatricial en sus pulmones por el resto de su vida después de dar positivo por COVID-19 en enero.

Bryant Camareno dice que sus médicos no pueden estar seguros de cuándo se infectó por primera vez con el virus. Comenzó a sentirse enfermo en octubre y una prueba dio positivo meses después.

“No soy médico, pero por lo que me explicaron, la proteína COVID puede permanecer en su sistema”, dijo. “Me diagnosticaron oficialmente en enero y, con toda franqueza, mi vida no ha sido la misma”.

Camareno dijo que su médico lo instó a no asistir a la boda de su hija en enero, pero asistió de todos modos.

“Me veía pálido. Tenía ojos de mapache”, dijo.

La neumonía por COVID en ambos pulmones lo dejó con tejido cicatricial que continúa causándole tos y dificultad para respirar, según Camareno. Ahora tiene inhaladores y ha estado en dos neumólogos.

“Los jueces me han dicho, ‘Sr. Camareno, puedo oírte. Estás luchando por respirar. Tómate un descanso o reduce la velocidad’”, dijo. “Solo tengo que aprender a controlar mis patrones de habla. Puedo caminar, pero no puedo correr”.

Esta semana, el secretario de prensa del Departamento de Salud de Florida, Jeremy Redfern, respondió a un tuit y escribió “COVID prolongado = ansiedad”. Algunos en las redes sociales acusaron a Redfern de ser “desdeñoso”.

“La ansiedad no es lo que causó el tejido cicatricial en mis pulmones. No es lo que me causó neumonía y no me está causando que siga teniendo que recuperar el aliento y tener dificultad para respirar”, dijo Camareno.

En un correo electrónico en respuesta a la solicitud de aclaración del News Channel 8 sobre el tweet, Redfern nos dirigió a otro tweet que envió el viernes.

“Regresemos en círculo. Combinar ‘covid prolongado’ con cada impacto posible de COVID-19… enturbia las aguas. Se interpone en el camino de la investigación real que ayuda a los pacientes. Por ejemplo, un trasplante de pulmón debido a fibrosis pulmonar no es ‘largo covid'”, escribió.

“Ves lo mismo en persona tras persona”, dijo la Dra. Kathleen Haggerty, directora de la clínica COVID de larga distancia de Watson Clinic en una entrevista el año pasado.

El Dr. Haggerty no estuvo disponible para responder a los comentarios de Redfern el viernes. Sin embargo, la Clínica Watson de Lakeland confirmó que ahora hay una lista de espera de ocho meses para recibir tratamiento.

“La mayoría de las personas que estoy viendo no son personas mayores. Estas son personas que han tenido cursos bastante moderados de COVID”, dijo el Dr. Haggerty en entrevistas anteriores.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. continúan investigando las condiciones post-COVID.

“Las condiciones posteriores a la COVID son una amplia gama de problemas de salud nuevos, recurrentes o continuos que las personas experimentan después de infectarse por primera vez con el virus que causa la COVID-19”, se lee en el sitio web de los CDC sobre el tema.

Si bien los CDC afirman que cualquier persona infectada puede experimentar condiciones posteriores a la COVID, estima que la prevalencia de la COVID de larga distancia es rara. Los síntomas ocurren un mes o más después de la infección en el 13.3% de los casos y en el 2.5% de los casos a los tres meses o más.

Más información sobre las condiciones post-COVID, incluida una lista de síntomas, está disponible en el sitio web de los CDC.