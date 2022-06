TAMPA, Fla. (WFLA) – Uno de los abogados que representan a los padres de Gabby Petito le dijo a WFLA.com el viernes que hay más evidencia que les gustaría ver liberada de la familia Laundrie.

El abogado de la familia Laundrie, Steve Bertolino, publicó el viernes ocho páginas del cuaderno de notas de Brian Laundrie que incluían lo que parecía ser una confesión de que él mató a su prometida.

Pat Reilly, el abogado que representa a los padres de Gabby, Joseph Petito y Nichole Schmidt, envió una declaración a WFLA.com después, expresando su sorpresa porque se reveló el contenido del cuaderno. Más tarde se unió a WFLA Now en vivo, sin embargo, cuestionó por qué no se lanzó más.

Supuesta carta a Brian

“Me parece irónico que el Sr. Bertolino diga que estaba, con total transparencia, publicando esto. Bueno, alguien debería preguntarle por qué no publica el cuaderno completo, pero más importante, pregúntele por qué no publica la carta de Roberta Laundrie a a su hijo”, dijo Reilly.

Reilly afirma que la carta parece haber sido escrita por la madre de Brian, Roberta Laundrie, a su hijo después del asesinato de Gabby Petito. Bertolino tiene esa carta, según Reilly, quien dijo que no tiene copia.

“Hay algunas cosas bastante extremas que dijo allí que, sin tener la carta aquí para citarla, no quiero decirlas, pero simplemente les diré que hay algunas cosas bastante extremas que estaban contenidas en esa carta”, dijo Reilly.

Según Reilly, la carta no tiene fecha, por lo que no está del todo claro cuándo se escribió. Sin embargo, Reilly afirma que “ciertamente, según lo que contiene la carta, parecería que la carta se escribió después de que mataron a Gabby y antes de que Brian se quitara la vida”.

“Le diré, por cierto, que en el sobre que contenía la carta, estaban escritas las palabras ‘quemar después de leer'”, dijo Reilly.

Reilly le dijo a WFLA.com que la carta es uno de los elementos que se revelaron el viernes durante una reunión entre él y Bertolino en las oficinas del FBI en Tampa.

“No sé si esa carta fue escrita antes o después de que él regresara a North Port, pero lo más que quiero decir es que había una oferta para ayudar a Brian con algunas cosas en esa carta”, dijo Reilly.

Una demanda presentada por la familia de Petito afirma que los Laundrie sabían sobre el asesinato de Gabby y planeaban ayudar a Brian a salir del país. Reilly ha aludido previamente a la existencia de pruebas para respaldar esa afirmación.

“Eso no es parte de la nota, no lo recuerdo”, señaló Reilly.

Según Reilly, la carta se encontró en la casa de la familia Laundrie, pero la sacaron de la camioneta en la que Brian y Gabby habían estado viajando por el país.

“Creo que la recibió antes de regresar a North Port, pero no lo sé con certeza”, dijo Reilly.

Bertolino confirmó la existencia de una carta el viernes en un mensaje a JB Biunno de WFLA Now:

“Sé que es una película y lo que escribió en la portada de una carta a Brian muchos meses antes del viaje tenía el título de la película”.

¿Una segunda confesión?

Durante la llamada exclusiva con WFLA.com, Reilly también habló sobre la confesión y la explicación de la muerte de Gabby que se publicó en el cuaderno de Brian Laundrie el viernes.

“Esa es una versión”, dijo. “Hay otra versión, todavía no tengo una copia de la otra versión, pero me han informado que hay otra versión de su autoría que obtendremos, con suerte a través de la Libertad de Solicitud de Información, que no coincide del todo con esta versión en particular”.

Según Reilly, la supuesta segunda confesión está “en un dispositivo”.

“¿Es una nota mecanografiada?” preguntó JB Biunno de WFLA Now. Reilly respondió: “Hasta donde yo sé, sí”.

Cuando se le preguntó sobre la confesión publicada el viernes del cuaderno de Brian Laundrie, Reilly dijo que no cree en la historia.