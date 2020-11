A pesar de la pandemia, las tiendas de Tampa Bay ven filas el Black Friday

BRANDON, Fla. (WFLA) – El Black Friday está aquí y, con todo, las ventas y los golpes de puerta para aquellos que buscan ahorrar dinero. A pesar de la pandemia, muchas personas todavía la enfrentan y se dirigen a las tiendas en busca de las cosas que necesitan.

Muchos de los minoristas más importantes tienen ventas el Viernes Negro , aunque muchas de esas ventas se han realizado durante todo el mes.

“¡Tenía mi alarma programada para las 3:30 am!” dijo Dee Dee Hooker, quien salió temprano para hacer cola en Best Buy en Brandon.

Las ventas del Black Friday motivaron a las personas a salir temprano con la esperanza de obtener algunas ofertas.

Old Navy tiene una gran venta del 50% de descuento en todo en la tienda el Black Friday. Ese descuento continuará en línea para pantalones y suéteres y un 40% de descuento en todo lo demás. Los calcetines cómodos cuestan solo un dólar.

En Target, sus ofertas comenzaron a principios de mes. En línea, han tenido una “Oferta del día” y la mayoría de las ofertas del Black Friday en la tienda están disponibles en línea.

En Best Buy, la línea comenzó a formarse alrededor de las 3 am. Los grandes ahorros están en televisores, computadoras portátiles, auriculares y juguetes tecnológicos.

“En realidad, nunca hago esto. Nunca hago el Black Friday. No me gustan las multitudes. Por lo general, compro en línea, pero hoy me resultó conveniente”, dijo Braxten Hobbs, quien hizo cola en Best Buy en Brandon.

Muchas tiendas han tomado precauciones adicionales para limpiar y desinfectar las tiendas para aquellos que quieren salir a comprar. Se han colocado marcadores para que las personas se mantengan a una distancia de 6 pies. Se deben usar máscaras y las líneas de autopago han aumentado. Muchas de las ventas comenzaron temprano y en línea este año.

Target ha aumentado sus ventas en línea y les ha dado a los clientes la opción de conducir, recoger pedidos o realizar entregas el mismo día con Shipt.

Los clientes piensan que las primeras ventas en línea han mantenido alejadas a las grandes multitudes en 2020.

“Eso y mucha gente tiene miedo de morir a causa de COVID”, dijo Hooker. “Asustó a mucha gente allí y mucha gente está nerviosa. COVID canceló muchas cosas este año”.

El artículo más caro de este año es la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Best Buy en Brandon les dijo a los clientes que las consolas de juegos solo estaban disponibles para aquellos que reservaron y no están disponibles en los estantes.