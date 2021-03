A más empresas de Tampa se les podría suspender la licencia de licor por violar la ordenanza de máscaras

TAMPA, Florida (WFLA) – Un puñado de bares y clubes populares de Tampa podrían ver sus licencias de alcohol suspendidas el lunes. Las empresas están acusadas de violar las restricciones de máscara y distanciamiento social.

Las cinco empresas que comparecerán ante el ayuntamiento para una audiencia pública son The Ritz Ybor, King Corona Cigars, Prana Ybor’s Premier Nitespot, Club Skye y MacDinton’s Irish Pub.

Tres de las siete audiencias públicas continúan a partir de febrero.

Los líderes de la ciudad celebrarán audiencias públicas para decidir si necesitan suspender las ventas de alcohol después de las visitas de cumplimiento del código en diciembre y enero.

El administrador de zonificación de la ciudad dice que estos negocios violaron repetidamente las órdenes ejecutivas locales COVID-19, no cumplieron con la ordenanza de máscaras de la ciudad, hasta el punto de recibir advertencias y al menos dos citaciones.

La ciudad suspendió las ventas de alcohol en Tangra Nightclub y Ybor Cigars Plus durante tres días, que fue mucho menos que el máximo de 30 días.

Un pequeño grupo de manifestantes se reunirá el lunes por la mañana para expresar su disgusto por la ordenanza de máscaras de la ciudad.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha sido firme en su determinación de no permitir que los gobiernos locales penalicen a las empresas que violen los mandatos del coronavirus.

“No permitiremos categóricamente que ningún gobierno local encierre a la gente. No permitiremos que ningún gobierno local eche a nadie de su trabajo. No permitiremos que ningún gobierno local multa a floridanos individuales. No permitiremos que ningún gobierno local cierre escuelas. Y no vamos a dejar que ningún gobierno local haga esas cosas “, dijo DeSantis a los periodistas en enero.

“Estamos haciendo cumplir nuestro código y su permiso de zona húmeda. No es lo mismo. Tampoco estamos multando a un humano “, dijo un representante de la oficina del alcalde cuando se le preguntó sobre los comentarios de DeSantis.

Las audiencias públicas para The Ritz Ybor, King Corona Cigars, Prana Ybor’s Premier Nitespot, Club Skye y MacDinton’s Irish Pub serán el lunes a las 9 am en City Council Chambers City Hall.

El Ayuntamiento considerará la revocación o suspensión de la venta de alcohol en cada negocio.