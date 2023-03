TAMPA, Fla (WFLA/Tampa Hoy) A 4 días del accidente fatal de la I-4 donde perdió la vida un joven de 32 años, el sospechoso aún sigue en la fuga.

Daniel Delgado aún recuerda la llamada que recibió a las 4 de la mañana del viernes. Al otro lado de la línea, su hermana Andrea, quien horas antes había perdido a su esposo en un accidente de tránsito en la I-4. “Estaba desesperada, decía que no sabía qué iba a hacer. Era una voz que nunca le había oído. Yo he oído a mi hermana llorar, pero nunca le he oído esa voz.”

Andrea y Jeffrey Musgrove (Foto cortesía Daniel Delgado).

Jeffrey Musgrove, de 32 años, se enamoró de Andrea en la secundaria donde estudiaban. En el 2014 se casaron y tuvieron dos hijos que ahora cuentan con 9 y 4 años de edad. “Un excelente padre, un excelente esposo. Antes de que él se hubiera casado era un excelente pareja para mi hermana, siempre la ayudaba”.

Esta es una fotografía facilitada por las autoridades, quienes dicen que Musgrove iba en su motocicleta en la noche del jueves cuando fue golpeado por Jesús Bravo-Bravo, de 22 años, quien manejaba una van robada desde Auburndale y que luego del accidente se dió a la fuga. “Mis sobrinos perdieron a su padre, mi hermana perdió a su pareja, a su esposo quienes estaban justos durante tanto tiempo”.

La familia pide justicia, pero dice que eso no será suficiente para devolverle a su ser querido. “Que haya justicia, que lo encuentren. Ojala y encuentren a esa persona. Pero como te decía, que lo encuentren o que no lo encuentren, eso no va a cambiar nada”.

Jesús Bravo-Bravo, de 22 años (Foto cortesía FHP)

Cinco personas más quedaron heridas tras este accidente. Por su parte, la familia de la víctima mortal sabe que el sospechoso aún se encuentra en la fuga, pero ahora se concentran en lo más importante. “todos estamos en ese punto en el que decimos que ahorita hay cosas mucho más importantes que dedicar la fuerza y lo poco que tenemos ahorita pensando en eso. Hay niños que queremos cuidar, a mi hermana que está devastada. Si a mi me duele así, no me imagino cómo está ella”.

La víctima, Jeffrey Musgrove, era chef, y acababa de ser contratado en un restaurante en el popular parque de atracciones de orlando: Universal Studios. Antes trabajó en Disney, y su sueño era tener un restaurante propio en Lakeland.

Las autoridades continúan en la búsqueda del sopechosoe invitan a todo aquel que tenga información que se comunique con el Alguacil del Condado Polk o con la Patrulla Fronteriza de Florida. La denuncia puede ser anónima.

La familia de Jeffrey Musgrove organizó una campaña en GoFundMe para ayudar a la viuda y a sus pequeños hijos. Si quieres apoyarlos, puedes darle click aquí.