8 cosas divertidas para hacer en Tampa Bay este fin de semana, desde WrestleMania hasta pimientos picantes

TAMPA, Fla. (WFLA) – A medida que más y más floridanos reciben la vacuna contra el coronavirus, la vida vuelve a la “normalidad” y los eventos comienzan a regresar de una manera segura y socialmente distanciada.

Este fin de semana de WrestleMania, 8 está de tu lado con ocho eventos en el área de Tampa Bay para que disfrutes con tu familia si te sientes cómodo para volver a salir.

Estos eventos se presentan sin ningún orden en particular. Si sabe de algo que suceda en el área en el futuro, envíe un correo electrónico a online@wfla.com.

1.Fiesta de WrestleMania ‘Legends of Wrestling’ en Dr. BBQ

Dr. BBQ, ubicado en 1101 1st Ave. en San Petersburgo, organizará dos fiestas de vigilancia para el “Showcase of the Immortals” el sábado y domingo a partir de las 6:30 pm Ex leyendas de la WWE y miembros del Salón de la Fama, incluido Hacksaw Jim Duggan, Chavo Guerro, Lisa Marie Varon y más estarán presentes.

2. Par-Tee en el muelle

Sparkman Wharf está llevando a cabo su tercer evento anual de putt-putt este fin de semana, de 1 pm a 7 pm tanto el sábado como el domingo. Los golfistas de todos los niveles están invitados a participar en el campo de putt-putt de 9 hoyos. La inscripción cuesta $ 5. Aquellos que donen pueden participar en un desafío de 50 ‘hoyo en uno para intentar ganar una tarjeta de regalo de un minorista de Sparkman Wharf.

Pasco Beer & Burger Festival

El festival regresará a Land O ‘Lakes Heritage Park este año después de ser cancelado en 2020 debido a la pandemia de coronavirus. El evento está limitado a los primeros 2,000 invitados y contará con 10 cerveceros y 10 artesanos de hamburguesas, así como música en vivo. El evento se llevará a cabo desde el mediodía hasta las 8 pm el sábado, con muestras gratuitas de cerveza artesanal desde el mediodía hasta las 3 pm hasta agotar existencias.

4. Tour crucero St. Pete Mid-Century

La visita autoguiada se llevará a cabo durante la semana del diseño de Tampa Bay el sábado. Los interesados pueden visitar los tesoros locales comerciales y residenciales modernos de mediados de siglo de San Petersburgo. Este recorrido llevará a los espectadores a dar un paseo por el histórico Old NE, Snell Isle, hasta las calles Pink.

5. ‘Narices de perro y posturas de yoga’ en Two Shepherds Taproom

El primer bar para perros en Tampa será el anfitrión de un evento benéfico el sábado. El evento de yoga se llevará a cabo el sábado a las 9:30 am y la inscripción cuesta $ 35 para beneficiar a Fluff Animal Rescue. Se ofrecerá una pinta de cerveza gratis después de la clase para los mayores de 21 años. ¡Trae tu propia esterilla de yoga!

6. Segunda caminata de arte del sábado

Es ese momento nuevamente para la caminata artística en San Petersburgo. La celebración gratuita de las artes tendrá lugar desde las 17.00 hasta las 21.00 horas. En las 20 paradas de tranvía, hay 40 estudios y galerías con alrededor de 200 artistas. Los carritos gratuitos de Art Walk pasan cada 30 minutos.

7. Wrestlecon

La convención de Wrestlecon se llevará a cabo en el hotel WrestleMania de Westin Tampa Waterside el fin de semana y, aunque la venta de boletos en línea ha terminado, los boletos sin cita previa todavía están disponibles. La convención se llevará a cabo los viernes y sábados. Los invitados especiales incluyen a Maria Kanellis y Mike Bennett, Mark Henry, Matt Cardona, Sean Waltman, Madusa y muchos, muchos más.

14° Festival Anual de Pimienta

Este evento caliente y picante gratuito se llevará a cabo tanto el sábado como el domingo este fin de semana y la entrada es gratuita. El evento promociona “bandas, cerveza, BBQ, salsas, salsas, condimentos, plantas de pimiento” y más. El evento se llevará a cabo en England Brothers Bandshell Park de 10 a. M. A 5 p. M. El sábado y de 11 a. M. A 4 p. M. El domingo.