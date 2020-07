57 personas fueron acusadas de saqueo y disturbios durante los disturbios civiles en Tampa

TAMPA, Florida (WFLA) - 8 On Your Side ha obtenido una copia de una queja de 21 páginas alegando agresión sexual y explotación por parte del ex copropietario de Franklin Manor, un establecimiento popular en el centro de Tampa que desde entonces ha cerrado como resultado de una publicación controvertida en las redes sociales de ese ex copropietario.

Tres mujeres, identificadas en los documentos judiciales como Jane Doe 1, Jane Doe 2 y Jane Doe 3, presentaron una demanda en el tribunal del condado de Hillsborough. Las tres mujeres viven en Florida.