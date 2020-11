3 heridos en un tiroteo cerca del centro de St Petersburg

ST. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Tres personas resultaron heridas en un tiroteo cerca del centro de St Petersburg el martes, dijo la policía.

El tiroteo ocurrió en la 9th Avenue South cerca de 10th Street South alrededor de las 11:15 a.m., según una portavoz del departamento.

“Esta es una zona residencial. Estos son hogares, hogares de personas. Es media mañana. Los niños no van a la escuela ”, dijo Yolanda Fernández, la portavoz de la policía que informó a 8 On Your Side sobre el tiroteo.

Fernández dijo que las víctimas, todos hombres, tienen 16, 17 y 20 años de edad. Fueron trasladados a un hospital en San Petersburgo y deberían estar bien, dijo.

Unas horas después del tiroteo, Fernández dijo que los detectives determinaron que una discusión sobre drogas condujo al tiroteo.

La policía dijo que tres personas sufrieron heridas que no pusieron en peligro su vida y estaban siendo tratadas en un hospital del área.

No se han hecho arrestos. No está claro si alguien más estuvo involucrado.

“Me desperté. Vine aquí. Vi oficiales de policía volando por todas partes ”, dijo Tae Brinson, que vive cerca del lugar. “Esta calle está tranquila. Realmente no pasa nada ”, dijo.

ÚLTIMAS HISTORIAS: