3 bares de St. Pete se cerraron temporalmente después de que los miembros del personal dieron positivo por COVID-19

S T. PETERSBURG, Florida (WFLA) – Tres bares en el centro de San Petersburgo se cerraron temporalmente después de que algunos de sus empleados dieron positivo por coronavirus.

Son The Galley en 27 4th St. N, Park y Rec DTSP en 100 4th St. S. y Avenue Eat + Drink en 330 1st Ave. S.

“Somos personas con fines de lucro”, dijo el propietario de Galley Pete Boland a 8 On Your Side. “Si fuera al revés, las cosas serían muy diferentes”.

Boland dijo que algunos de sus empleados informaron que no se sentían bien a principios de semana.

“Inmediatamente les dijimos que no vinieran al trabajo, fueran a ver a un médico, fueran a hacerse una prueba y esas pruebas comenzaron a realizarse los jueves y viernes”, dijo Boland.

Cuatro resultados positivos llevaron a Boland a cerrar su taberna por el momento. Dijo que sus empleados infectados tienen síntomas leves y se autoaislan durante las dos semanas recomendadas.

“Debido a estos eventos recientes, y al aumento de casos aquí en el centro de St. Pete, y por precaución, estamos cerrando The Galley temporalmente”, escribió Boland en el anuncio en la página de Facebook The Galley DTSP el viernes por la noche.

The Galley permaneció abierto para llevar solo durante el pedido de quedarse en casa, por lo que esta es la primera vez que el bar y el restaurante cierran durante la pandemia.

Boland dijo que la respuesta de sus clientes ha sido “mucha gratitud por ser honestos y directos, no estamos tratando de engañar a nadie ni esconder u ocultar nada”.

Le dijo a 8 On Your Side que el plan es que todo su equipo se haga la prueba del virus, incluso sus empleados que no muestran ningún síntoma.

El alcalde de San Petersburgo, Rick Kriseman, reaccionó en Twitter publicando: “Todos los restaurantes y bares en St. Pete que hayan tenido una prueba positiva de los empleados deben seguir el ejemplo de estos lugares. Cierre, permita el rastreo de contactos, pruebe a todos los empleados y vuelva a abrir cuando sea seguro “.

Park y Rec DTSP y Avenue Eat + Drink compartieron la misma publicación en sus páginas de Facebook el viernes.

“La seguridad de nuestro personal e invitados es de suma importancia; apreciamos su paciencia y comprensión mientras trabajamos en esto ”, dijeron sus publicaciones en parte.

Estos cierres de barra temporales se producen cuando los funcionarios de salud de Florida informaron un nuevo aumento récord de un solo día el sábado para casos positivos de COVID-19.

Recientemente, los líderes del área de la bahía, incluido el alcalde Kriseman, han expresado su preocupación sobre la posibilidad de que más jóvenes den positivo por el virus .

