2 personas arrestadas por apuñalar y disparar a un hombre en Tampa

CONDADO DE HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – Dos personas han sido arrestadas después de apuñalar y disparar a una víctima, según los agentes.

La Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough dice que los agentes fueron enviados alrededor de las 3 pm del sábado a la cuadra 5000 de Williams Road en Tampa en referencia a un apuñalamiento relacionado con el hogar.

Los detectives se enteraron de que Carrington Thomas, de 21 años, apuñaló a la víctima durante una discusión, dicen los agentes.

Carrington Thomas – HCSO

Según HCSO, Pedro David Sánchez Báez, de 41 años, que vive cerca, condujo hasta la casa y, desde su automóvil, disparó a la víctima que estaba afuera.

Sánchez Báez huyó de la escena, pero luego fue encontrado y arrestado en Puritan Road y 56th Street en Tampa.

Los agentes dicen que la víctima fue llevada al Hospital General de Tampa con lesiones que no ponen en peligro su vida.

Sánchez Báez fue acusado de intento de homicidio en primer grado con arma de fuego y disparar contra un vehículo o dentro de él. Thornton fue arrestado y acusado de intento de asesinato en segundo grado con un arma.

“Nuestros agentes no perdieron el ritmo y localizaron a estos dos criminales que atacaron violentamente a un hombre”, dijo el sheriff Chad Chronister. “Estamos agradecidos de que la víctima haya sobrevivido y nadie más resultó herido. Ambos sospechosos serán responsables de sus crueles acciones. También quiero alentar a cualquiera que sea víctima de violencia doméstica a que busque ayuda. The Spring of Tampa Bay puede llame al 813-247-SAFE “.

Si tiene información sobre este incidente, llame a la oficina del alguacil al 813-247-8200.

