CONDADO DE PINELLAS, Fla. (WFLA) – Si conduces durante la noche, ten cuidado: se cerrarán dos carreteras principales en St. Petersburg.

Los carriles hacia el sur de la Interestatal 275 en el puente Howard Frankland se cerrarán desde las 11 p.m. del lunes hasta las 5 a.m. del martes.

El Departamento de Transporte de Florida dijo que el cierre es necesario para que las cuadrillas instalen letreros aéreos como parte del proyecto Gateway Expressway.

A todos los conductores en dirección sur que necesiten cruzar Old Tampa Bay se les indicará que salgan en la salida 41A de la US 92 West (Dale Mabry South). Los conductores continuarán hacia el sur por Dale Mabry Highway, hacia el oeste por Gandy Boulevard, luego hacia el norte por Roosevelt Boulevard hacia la rampa de entrada de la I-275 en dirección sur.

El cierre no afecta el tráfico en dirección norte en la I-275.

Los carriles hacia el sur en la US 19 estarán cerrados en Bryan Dairy Road/118th Avenue desde las 10 p.m. del lunes hasta las 6 a.m. del martes.

El cierre es necesario para que las cuadrillas realicen trabajos elevados para el proyecto Gateway Expressway, dijo FDOT.

El FDOT dijo que los conductores en dirección sur serán desviados para tomar la salida de Ulmerton Road hacia Frontage Road en dirección sur, girar a la derecha en Ulmerton Road en dirección oeste, luego girar a la izquierda en 66th Street N en dirección sur. Los conductores continuarán en 66th Street N, girarán a la izquierda en Bryan Dairy Road en dirección este y luego giren a la derecha en Frontage Road en dirección sur para recuperar el acceso a la US 19 en dirección sur.

Los conductores que viajen en dirección oeste por Ulmerton Road y deseen acceder a la US 19 en dirección sur serán desviados para continuar recto a través del paso elevado de la US 19 hasta llegar a 66th Street N, donde se unirán al mismo camino que el tráfico desviado de la US 19 en dirección sur.