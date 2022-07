TAMPA, Fla. (WFLA) – Catorce restaurantes de Tampa han sido galardonados en los Wine Spectators 2022 Restaurant Awards, se anunció el martes.

Wine Spectator, una revista, llega a alrededor de tres millones de lectores en todo el mundo, además de artículos y artículos en su sitio web. Los editores revisan más de 15,000 vinos cada año en catas a ciegas y brindan a los lectores consejos de compra.

Este año, Wine Spectator premió a 3169 restaurantes de los 50 estados y más de 70 países por sus selecciones de vinos.

“Estos premios no solo guían a nuestros lectores hacia establecimientos de comida con impresionantes listas de vinos y un servicio sobresaliente, sino que también sirven para honrar a los restaurantes por sus logros y compromiso de mantener bodegas impecables”, dijo Marvin R. Shanken, editor y editor de Wine Spectator. Estamos encantados de revelar nuestra Guía gastronómica 2022, que señala lugares donde los bebedores de vino son bien recibidos”.

Los Restaurant Awards se asignan en tres niveles, incluido el Award of Excellence, el Best of Award of Excellent y el Grand Award.

Los siguientes restaurantes en Tampa fueron reconocidos por Wine Spectator:

Puede ver más información sobre los restaurantes de Tampa, incluidos los puntos fuertes de sus vinos, las tarifas de descorche y los precios en el sitio web de Wine Spectator.

La edición especial de los Restaurant Awards de Wine Spectator ya está disponible para los lectores.