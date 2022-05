BRADENTON, Fla. (WFLA) – Hubo un descubrimiento inquietante dentro de una casa de Bradenton el sábado.

La policía rescató a más de una docena de animales que vivían en condiciones horribles.

Los oficiales primero recibieron una llamada sobre dos personas que discutían en la casa en 13th Street West. Fue entonces cuando descubrieron a los animales. Los detectives encontraron 14 perros en jaulas, apilados unos encima de otros.

Los animales estaban sentados sobre sus propias heces y orina, y carecían de acceso adecuado al agua. La policía también encontró dos pájaros.

Los detectives dijeron que había poco aire acondicionado, desorden extremo, montones de basura e insectos dentro de la casa.

La policía dijo que la mujer en la casa entregó los animales.

“Parecía que podía haber una situación que estaba fuera del control de los dueños de estas mascotas”, dijo Meredith Frameli, del Departamento de Policía de Bradenton.

La policía dijo que la mujer llamó a los servicios de animales para entregar a los animales el día anterior. Ella no quiso hablar con el equipo de 8 On Your Side el lunes.

“Era un ambiente inseguro para los animales y para cualquiera que hubiera estado viviendo en esa casa”, dijo Frameli. “Simplemente no era un ambiente seguro y limpio”.

José Leiva conoce a sus vecinos, incluida la mujer que vive en la casa. Dijo que sabía que ella tenía animales, pero se sorprendió al descubrir cómo vivían.

“Ella siempre mantiene a los perros adentro, nunca afuera”, dijo Leiva. “Ni siquiera lo sabía”.

Leiva tiene dos gatos propios, por lo que la noticia es preocupante.

“Espero que todo le salga bien porque ama a sus perros, necesita ayuda para eso”, dijo Leiva.

Manatee Animal Services ahora está cuidando a los animales y preparándolos para su adopción. No se han presentado cargos, pero los detectives aún están investigando los casos de incidentes domésticos y quejas de animales.

Cualquier persona que tenga información sobre este caso debe llamar al detective Todd Freed al 941-932-9370.