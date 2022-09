(FILE FROM 2021: Credit: Chicago Zoological Society’s SDNP/NMFS Permit #20455)

TAMPA, Fla. (WFLA) – El Programa de Investigación de Delfines de Sarasota documentó una docena de nuevas crías de delfines en Sarasota Bay en lo que va del 2022.

En una publicación de Facebook, el programa dijo que los informes de las crías surgen inmediatamente después de un año récord de nacimiento de delfines en 2021, donde se vieron 21 crías.

El Programa de Investigación de Delfines de Sarasota dijo en la publicación que no le sorprende que el número no sea mayor, porque “las mamás delfines en nuestra comunidad suelen criar a sus bebés durante un promedio de 3 a 6 años. Eso significa que la mayoría de las delfines hembras que están en sus años reproductivos ya son mamás cuidando crías y no están disponibles para reproducirse”.

El baby boom de 2021 supera el récord anterior establecido en 2017. Según el Programa de Investigación de Delfines de Sarasota, los delfines son “el foco del estudio más grande del mundo sobre una población de delfines salvajes”. El programa estaba estudiando 170 delfines en 2021 y los ha estudiado desde la década de 1970.

A través de sus estudios, los investigadores saben que los delfines en Sarasota Bay son residentes a largo plazo ya que han vivido allí durante décadas y generaciones.