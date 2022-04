THOMASVILLE, Ala. ( WKRG ) — Un oficial de policía de Alabama colapsó y casi muere después de haber estado expuesto al fentanilo, mostró un video.

El jefe de policía de Thomasville, Mitchell Stuckey, habló con nuestra estación hermana WKRG News 5 el martes sobre los crecientes problemas de la ciudad.

El sargento, que no quería que su nombre se incluyera en la historia, acababa de regresar a la jefatura de policía alrededor de las 2 am del viernes por la mañana después de responder a una llamada por sobredosis de drogas. El jefe Stuckey dijo que el oficial llamó a su esposa y le dijo que no se sentía bien antes de regresar a la oficina. Otro oficial lo recibió en su unidad de patrulla.

“Dijo ‘hombre, simplemente no me siento bien’ y dijo ‘déjame Narcante ahora’ y dijo ‘no, déjame levantarme’ y cuando se puso de pie de repente simplemente se cayó”, dijo. Stuckey. “Cayó de bruces sobre el pavimento y luego salió. Los ojos estaban en blanco”.

El video de vigilancia mostró al sargento colapsando en el estacionamiento de la sede de la policía. Stuckey dijo que el fentanilo es una droga con consecuencias mortales.

“El fentanilo es tan peligroso”, dijo. “Quiero decir que es 50 veces más potente que la heroína, 100 veces más potente que la morfina. Solo se necesita un grano, del tamaño de un grano de sal, para matar a un ser humano”.

Stuckey dijo que su sargento casi muere a pesar de que el oficial llevaba guantes y equipo de protección. El pensamiento rápido de un colega, que usó el aerosol nasal Narcan y la atención inmediata en un hospital es lo que le salvó la vida.

En el video, se puede ver a un oficial corriendo en busca de ayuda.

“Siempre queremos creer que no nos va a pasar a nosotros, pero nos pasó la otra noche”, dijo Stuckey.

El martes, los oficiales recibieron capacitación adicional sobre el fentanilo. El sargento impartió la sesión y describió su experiencia y la facilidad con que puede afectar a quienes están expuestos.

El jefe Stuckey dijo que este es su segundo caso de tráfico de fentanilo en las últimas cuatro semanas. Está enviando una severa advertencia a quienes abusan de la droga.

“Si nos pone en riesgo, habrá otras consecuencias para usted”, dijo. “Agresión a un oficial de policía, asesinato, intento de asesinato. Te lo prometo, si mi oficial muriera la otra noche, te habría acusado de asesinato.