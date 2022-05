TAMPA, Fla. (WFLA) – Una mujer de Florida tuvo una experiencia aterradora después de que se dispararon tiros en su casa mientras predicaba en Facebook Live el miércoles.

Según Storyful, Lovey D. Walker estaba transmitiendo en su página de Facebook, hablando sobre el Evangelio, cuando se escucharon disparos de fondo.

Walker rápidamente se tiró para cubrirse cuando las balas atravesaron su casa, permaneciendo fuera de cámara durante aproximadamente un minuto antes de levantarse ilesa.

“¡Oh, Dios mío, simplemente comienzan a disparar!”, dijo Walker en la transmisión en vivo. “¿Ves? ¿Ves al Diablo? ¿Ves al Diablo?”

Después de orientarse, dijo que las balas atravesaron su casa y mostraron un elemento que fue alcanzado. Sin embargo, Walker dijo que nada la impediría predicar.

“¿Crees que eso me impedirá predicar este Evangelio, Diablo?” ella dijo. “¡Me tienes tan mal! Él no me conoce”.

Según WTLV, afiliada de NBC, tres transeúntes resultaron heridos en el tiroteo en Moncrief Park.

“Vamos”, dijo ella, sin inmutarse. “Volvamos a La Palabra”.