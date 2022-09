DELTONA, Fla. (WFLA) – Después de que un TikTok de un oficial de Florida que perseguía a un sospechoso que huía se volvió viral, la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia publicó un video de la persecución desde la perspectiva del oficial.

Según una publicación en la página de Facebook de la oficina del alguacil, el TikTok original obtuvo más de 3.7 millones de visitas. La publicación del 5 de septiembre muestra a un oficial del condado de Volusia corriendo detrás de un sospechoso con pantalones cortos de color verde neón con la leyenda “cuando pensabas que dejaste el barrio” mientras “Tryin’ to See Another Day” de los Isley Brothers suena de fondo.

La oficina del alguacil publicó imágenes de la cámara corporal de la persecución, que muestran lo que condujo al incidente y lo que sucedió cuando finalmente arrestaron al sospechoso.

Cleveland Rahymes Jr., 42 (a través de Correcciones del condado de Volusia)

Según la Oficina del Sheriff del condado de Volusia, un oficial detuvo a Cleveland Rahymes Jr., de 42 años, por no usar el cinturón de seguridad. El video de la cámara corporal mostró a Rahymes usando su teléfono mientras el agente intentaba hablar con él, por lo que el agente agarró su teléfono e intentó esposarlo. Fue entonces cuando el sospechoso se fue.

La persecución duró unos 30 segundos antes de que Rahymes dejara de correr y fuera arrestado. Llamó a los vecinos para que su esposa supiera que lo iban a llevar a la cárcel.

Rahymes fue arrestado con órdenes de arresto del condado de Volusia por traficar cocaína y metanfetamina y huir para eludir a los oficiales. Enfrenta nuevos cargos de resistirse a un oficial sin violencia y conducir con una licencia suspendida.