CONDADO DE INDIAN RIVER, Fla. (WFLA) – Las imágenes de la cámara corporal de la policía muestran el momento en que un conductor de Amazon en Florida ayudó a liberar a una mujer de un automóvil después de que se estrellara contra un canal y volcara.

Un oficial de Florida descubrió un accidente automovilístico con personas atrapadas adentro mientras se dirigía a otra llamada el 8 de octubre. El oficial de la oficina del alguacil del condado de Indian River, Dan Whittington, le dijo a WPTV, afiliada de NBC, que estaba pasando cuando alguien le indicó que un automóvil había volcado en un canal que estaba parcialmente lleno de agua.

“En realidad me sorprendió un poco ver el auto boca abajo”, dijo Whittington a WPTV. “Creo que me pusieron allí por una razón y justo en el momento adecuado, y me alegro de que hayamos podido sacarlos a los tres del auto”.

Según WPTV, una pareja de ancianos y su cuidadora eran los ocupantes del automóvil. Las imágenes de la cámara del cuerpo, grabadas por el agente de Indian River, Patrick Newman, muestran a la cuidadora siendo rescatada del automóvil por un conductor de Amazon que se detuvo para ayudar después del accidente.

Whittington dijo que estaba agradecido de que los agentes y los transeúntes pudieran responder tan rápido, porque las personas que estaban adentro realmente necesitaban ayuda.

“Si no hubiéramos llegado allí, definitivamente se habrían ahogado porque estaban listos para darse por vencidos”, dijo Whittington a WPTV. “Es uno de esos momentos que esperas que nunca suceda, pero entrenas para ello”.

La Oficina del Sheriff del condado de Indian River no identificó al conductor de Amazon que ayudó con el rescate. Dos mujeres fueron llevadas al hospital y se espera que estén bien.