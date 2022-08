HIALEAH, Fla. (WFLA) – Un hombre murió después de un aparente tiroteo en la carretera en el sur de Florida el miércoles, pero la policía dice que podría estar justificado según la ley estatal “stand your ground” o “defiende tu posición”.

Según un informe de NBC Miami, el tiroteo ocurrió a las 3:45 p.m. en Hialeah. La policía de Hialeah dijo que encontró a Juan Alberto Rocha, de 60 años, con una herida de bala mientras respondía a un tiroteo reportado. Fue trasladado de urgencia a un hospital de traumatología, donde sucumbió a sus heridas.

Los investigadores le dijeron a NBC Miami que Rocha estuvo involucrado en un incidente de ira en la carretera y supuestamente bloqueó al tirador con su automóvil. La policía dijo que salió de su automóvil y se enfrentó al tirador, quien luego le disparó.

La policía dijo que el tiroteo probablemente entra bajo la ley de Florida de “stand your fround”, que justifica el uso de fuerza letal, en ciertas circunstancias, como mecanismo de defensa. El tirador no ha sido acusado y su identidad no ha sido revelada.

La policía dijo que su investigación aún está abierta y activa.