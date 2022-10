FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — El tirador de una escuela de Florida, Nikolas Cruz, le dijo a un psiquiatra de la fiscalía que comenzó a contemplar un asesinato en masa cuando estaba en la escuela secundaria, e hizo una investigación exhaustiva sobre asesinos anteriores para aprender sus métodos y errores para dar forma a sus propios planes, se reprodujo un video en su casa. juicio de pena mostró el lunes.

Cruz le dijo al Dr. Charles Scott durante una entrevista en la cárcel de marzo que cinco años antes de asesinar a 17 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland el 14 de febrero de 2018, leyó sobre el asesinato de 13 en la escuela secundaria Columbine de Colorado en 1999, lo que provocó la idea. de su propia matanza en masa. Cruz le dijo a Scott cómo Columbine, el asesinato de 32 en la Universidad Tecnológica de Virginia en 2007 y el asesinato de 12 en un cine de Colorado en 2012 jugaron un papel importante en su preparación.

“Estudié a los asesinos en masa y cómo lo hicieron”, le dijo Cruz a Scott. “Cómo planearon, qué obtuvieron y qué usaron”. Aprendió a estar atento a las personas que venían en las esquinas para detenerlo, a mantener cierta distancia de las personas mientras disparaba, a atacar “lo más rápido posible” y, en los ataques anteriores, “la policía no hizo nada”.

“Debería tener la oportunidad de dispararle a la gente durante unos 20 minutos”, dijo Cruz.

Cruz, de 24 años, se declaró culpable hace un año de los asesinatos que ocurrieron durante un ataque de siete minutos el 14 de febrero de 2018; el juicio solo decidirá si es condenado a muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se requiere el voto unánime del jurado de siete hombres y cinco mujeres para que Cruz obtenga la muerte. Cualquier cosa menos y su sentencia será cadena perpetua.

El fiscal Mike Satz espera que el testimonio de Scott refute la afirmación de la defensa de que el consumo excesivo de alcohol por parte de la madre biológica de Cruz durante el embarazo causó un trastorno del espectro alcohólico fetal, lo que lo colocó en un camino de por vida de comportamiento extraño y, a veces, violento que culminó en los tiroteos. La defensa también trató de demostrar que su madre adoptiva, Lynda Cruz, se sintió abrumada después de que su esposo muriera cuando Cruz tenía 5 años y nunca recibió un tratamiento completo para sus problemas de salud mental. Murió menos de tres meses antes del tiroteo.

Scott, un psiquiatra forense de la Universidad de California, Davis, testificó el lunes que sus exámenes de Cruz y sus registros escolares y de salud mental no respaldan los hallazgos de la defensa. Le diagnosticó a Cruz un trastorno de personalidad antisocial y dijo que el exalumno de Stoneman Douglas, de 24 años, puede controlar su comportamiento, pero elige no hacerlo porque no tiene consideración por los demás. Por ejemplo, Scott señaló el empleo de 14 meses de Cruz como cajera en una tienda de descuento sin incidentes.

También dijo que a Cruz le fue bien en las clases de educación alternativa que tomó después de que lo expulsaron de Stoneman Douglas un año antes del tiroteo, y obtuvo una calificación perfecta en un curso sobre violencia y armas.

Dijo que el comportamiento de Cruz se disparó después de que una novia rompió con él 18 meses antes de los asesinatos.

Cruz le dijo a Scott que la noche anterior al tiroteo, ajustó la mira de su rifle semiautomático estilo AR-15 para asegurarse de disparar con precisión. Se imaginó cómo se sentiría el retroceso y cómo reaccionarían sus víctimas. Se puso el polo burdeos que recibió cuando era miembro del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Junior de Stoneman Douglas para poder mezclarse con los estudiantes cuando huyó.

“No podía dormir”, le dijo Cruz a Scott.

Satz también reprodujo videos que Cruz hizo en las semanas previas al tiroteo donde habló sobre cómo llevaría a cabo los asesinatos y esperaba un número de muertos de al menos 20.

Scott dijo que Cruz le dijo que eligió el Día de San Valentín para su masacre porque “no tiene a nadie que lo ame y lo ame”.

“Esta no fue una decisión espontánea. Esto fue planeado durante meses”, dijo Scott.

Cruz le dijo a Scott que dejó de disparar y huyó cuando “no tenía a nadie más a quien matar”.

La jueza de circuito Elizabeth Scherer rechazó el intento de la abogada defensora Tamara Curtis de interrogar a Scott sobre cómo los guardias de Stoneman Douglas vieron a Cruz cuando entraba al campus con un gran maletín justo antes del tiroteo, sabían que era peligroso y no lo detuvieron ni advirtieron a los maestros que lo hicieran. cerrar sus aulas. Scherer también rechazó las preguntas sobre cómo se informó a Cruz al FBI y a los agentes del alguacil del condado de Broward como un tirador potencial en la escuela, pero no se hizo nada.

“Estas son todas las cosas que deberían haberlo detenido. No era tan sofisticado (de un crimen). Argumentan que esto fue un crimen sofisticado”, dijo Curtis. “Fue solo a través de una serie de omisiones desafortunadas que se llevaron”.

El juez Scherer dijo que tal interrogatorio violaría la prohibición de Florida de culpar de los delitos a las acciones de terceros. El FBI y el distrito escolar del condado de Broward pagaron $150 millones combinados a las familias de las víctimas y a los sobrevivientes heridos para resolver las demandas que los acusaban de negligencia.

Durante el contrainterrogatorio, Curtis logró que Scott admitiera que Cruz generalmente obtenía calificaciones bajas o reprobatorias en la escuela, que por lo general obtenía malos resultados en las pruebas estandarizadas y realizaba numerosas búsquedas en Internet de métodos suicidas. También estuvo de acuerdo en que Cruz fue recomendada dos veces para internamiento psiquiátrico, pero eso nunca sucedió.

El juicio, que comenzó el 18 de julio, ha progresado lentamente: el lunes fue solo la segunda sesión judicial en casi tres semanas. Debido al huracán Ian, el juicio se reunió solo un día la semana pasada. Eso se produjo después de una pausa de casi dos semanas luego de que la defensa dejara su caso por sorpresa el 14 de septiembre después de llamar a solo 25 de los 80 testigos que los abogados habían dicho que testificarían. La fiscalía necesitó entonces tiempo para preparar su caso de refutación y programar testigos.

Se espera que ese caso concluya esta semana. Los argumentos finales se darían luego el próximo lunes, seguidos de las deliberaciones.