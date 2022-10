FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — El tirador de una escuela de Florida, Nikolas Cruz, le dijo tranquilamente a un psicólogo por qué eligió el Día de San Valentín para masacrar a 17 personas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland hace cuatro años: porque nadie lo amaba, quería arruinar la festividad para siempre para cualquier persona asociada con la escuela.

Los fiscales comenzaron a concluir su caso de refutación el jueves al reproducir ese video de las entrevistas en la cárcel que Cruz hizo con su psicólogo con la esperanza de que refuerce su afirmación de que no fue impulsado a matar por un trastorno mental que no podía controlar, sino que planeó su ataque y eligió para llevarlo a cabo.

Están tratando de convencer a los jurados de que deben sentenciar a muerte a Cruz, de 24 años, por la masacre del 14 de febrero de 2018 en la escuela suburbana de Fort Lauderdale. Se declaró culpable hace un año. Para que el exalumno de Stoneman Douglas reciba una sentencia de muerte, el jurado de siete hombres y cinco mujeres debe ser unánime. De lo contrario, su sentencia será cadena perpetua sin libertad condicional.

Los abogados de Cruz han sostenido a lo largo del juicio que el consumo excesivo de alcohol de su madre biológica durante el embarazo lo dejó con un trastorno del espectro alcohólico fetal, causando disfunciones cerebrales que llevaron a episodios de conducta extraña, errática y, a veces, violenta de por vida que culminaron con los tiroteos. Después de varios intentos que fueron bloqueados por la jueza de circuito Elizabeth Scherer, también pudieron decirle al jurado el jueves que Cruz dice que fue violado y abusado sexualmente en numerosas ocasiones por un vecino cuando tenía 9 años.

Robert Denney, un neuropsicólogo de Missouri que testifica para la acusación, entrevistó y examinó a Cruz en marzo pasado durante tres días; según la ley de Florida, si los abogados defensores argumentan que su cliente tiene una deficiencia mental, los fiscales pueden realizar su propio examen.

Denney testificó anteriormente que cree que a Cruz le fue mal a propósito en las pruebas en un intento de imitar una disfunción cerebral grave. El jueves reiteró su creencia de que Cruz no tiene problemas de alcoholismo fetal, pero tiene un trastorno de personalidad antisocial; en términos sencillos, es un sociópata.

Dijo que Cruz entiende la realidad y puede controlar sus acciones cuando le conviene. Dijo que eso diferencia el trastorno de personalidad antisocial de la esquizofrenia o los delirios, donde la persona actúa sobre pensamientos falsos que no puede controlar.

El fiscal asistente Jeff Marcus reprodujo dos videos de las entrevistas de Denney con Cruz. En el primero, Cruz describe cómo torturaba a animales como sapos y lagartijas cuando era niño, un tema que se ha planteado en varias ocasiones.

“Los quemé, los torturé, los desollé vivos, les disparé”, dijo Cruz sin emoción. “Jugaría con sus cadáveres o me los comería”.

En el segundo video, Denney le pregunta a Cruz mientras está terminando su segundo y último día de entrevistas si hay “algo importante que no te haya preguntado”.

Cruz pensó durante unos 10 segundos y luego respondió: “¿Por qué elegí el Día de San Valentín?”. Luego explicó.

“Porque pensé que nadie me amaría”, dijo Cruz. “No me gustaba el Día de San Valentín y quería arruinarlo para todos”. Un suave jadeo salió de los padres y familiares de la víctima sentados en la sala del tribunal.

“¿Te refieres a los miembros de la familia de los niños que fueron asesinados?” pregunta Denney.

“No, para la escuela”, respondió Cruz. La festividad nunca se volverá a celebrar allí, dijo.

Marcus luego leyó los nombres de las 17 víctimas y después de cada una le preguntó a Denney si el síndrome de alcoholismo fetal podría explicar por qué Cruz asesinó a esa persona. No, Denney respondió 17 veces.

Al ser interrogado por el abogado defensor Casey Secor, Denney admitió que Cruz dijo en sus entrevistas que un vecino lo había acosado y violado. Es un tema que la defensa ha querido presentar varias veces, pero el juez Scherer dictaminó que las únicas tres personas que pueden corroborar la acusación no están disponibles. La madre adoptiva de Cruz, Lynda Cruz, murió meses antes del tiroteo y el presunto violador y su madre ya no viven en Estados Unidos y no pueden ser obligados a comparecer como testigos.

Los fiscales pueden concluir su caso de refutación más tarde el jueves. Los argumentos finales serían a principios de la próxima semana, seguidos de las deliberaciones.