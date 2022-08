FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Los abogados del autor de los disparos en una escuela de Florida, Nikolas Cruz, presentaron el lunes más testimonios de que el asesino en masa exhibió un comportamiento violento, disruptivo y problemático desde sus primeros años y, justo antes de cumplir los seis años, fue testigo de la repentina muerte de su padre adoptivo.

Finai Browd, una amiga cercana de la difunta madre adoptiva de Cruz, Lynda, dijo que le dijeron que Roger Cruz había estado en el estudio de la familia con Nikolas y su hermano menor Zachary cuando pasó corriendo y llorando por la cocina donde su madre estaba preparando el almuerzo.

Lynda Cruz le preguntó a su hijo si estaba molesto porque su padre le había gritado.

“Tan claro como la luz del sol, él dijo: ‘No, papá está muerto’”, dijo Browd que le dijo su madre. Lynda Cruz corrió al estudio y descubrió que su esposo había sucumbido a un ataque al corazón en el sofá. El testimonio anterior mostró que Nikolas Cruz no recibió asesoramiento sobre el duelo hasta cuatro años después de su muerte en 2004.

Cruz, de 23 años, se declaró culpable en octubre de asesinar a 14 estudiantes y tres miembros del personal en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland el 14 de febrero de 2018. Un jurado de siete hombres y cinco mujeres decidirá si es sentenciado a muerte o cadena perpetua sin libertad condicional. Para que el exalumno de Stoneman Douglas reciba una sentencia de muerte, el jurado debe ser unánime.

Tratando de superar las pruebas y testimonios emotivos, espantosos y gráficos que presentó la acusación durante tres semanas para exponer los asesinatos, la defensa ha pasado los primeros cinco días de su caso tratando de demostrar que desde el momento en que fue concebido en el útero de una prostituta fumadora de crack y bebedora, fue puesto en un camino que creó un asesino.

Sus defensores públicos reprodujeron el testimonio grabado en video de Browd, quien tiene problemas de salud que le impidieron acudir a la corte. Ella y Lynda Cruz se hicieron mejores amigas mientras trabajaban en una compañía de seguros de Nueva York en la década de 1980, y ellas y sus esposos se mudaron a Florida aproximadamente al mismo tiempo para poder permanecer cerca el uno del otro.

Dijo que Lynda Cruz tuvo cuatro abortos espontáneos antes de poder adoptar a Nikolas en 1998, cuando ella tenía 49 años y su esposo 61. Dijo que Lynda Cruz había soñado con ser madre, así que acudió a un abogado privado para adoptar a Nikolas y, dos años después. su medio hermano Zachary.

Browd dijo que Lynda Cruz era una madre cariñosa cuando trajo a Nikolas a casa.

“Estaba extasiada, llena de alegría”, dijo Browd. “Era una gran mamá”.

Pero cuando Nikolas Cruz tenía 4 años, estaba haciendo berrinches que iban más allá de lo que normalmente tienen los niños, dijo.

“Él tiraba cosas. Se acostaba y gritaba y lloraba, pero no como un niño normal”, dijo Browd. Ella dijo que la mayoría de los niños se detendrían si se les habla con una voz severa, pero “él no lo haría”.

Ella dijo que Cruz tendría una severa ansiedad por separación cada vez que su madre lo dejaría con ella para hacer mandados.

“Se paraba en la ventana gritando y llorando y yo tenía que gritarle que se alejara de la ventana”, dijo Browd. “Tomó mucho tiempo calmarlo. Se paraba allí durante unas horas y hacía esto”.

Ella dijo que su madre no le puso límites. Por ejemplo, Lynda y Roger Cruz cambiaron la camioneta de la familia por un SUV BMW cuando su hijo mayor tenía 4 años, pero a él no le gustó porque no podía ponerse de pie y moverse como lo hacía en la camioneta. Entonces, después de tres semanas, Lynda Cruz cambió el BMW por otra camioneta, dijo Browd.

Lynda Cruz murió de neumonía cuatro meses antes del tiroteo.

Antes de que se reprodujera el testimonio de Browd, su maestro de educación especial de tercer y cuarto grado declaró que era un estudiante triste y, a veces, violento y perturbador que no se hacía amigo de sus compañeros de clase.

Lynn Rodríguez dijo que cuando le enseñó a Cruz en 2008 y 2009, él tenía dificultades para concentrarse y era “muy pequeño” para su edad, lo que lo llevó a ser intimidado en la escuela, en el autobús y por su hermano menor en casa.

“No podía valerse por sí mismo”, dijo Rodríguez. Había sido asignado a educación especial desde el jardín de infantes después de que le diagnosticaran problemas emocionales y de desarrollo y una discapacidad del habla.

“Nikolas era muy callado, distante”, dijo. “Él no se mezclaba bien con los otros estudiantes. Estaba ansioso, muy ansioso. No quería compartir. Eso lo molestaría”.

Ella dijo que cuando él se frustraba, se volvía violento, golpeaba a otros estudiantes y rompía sus tareas y proyectos. Eso, por supuesto, lo separó aún más de sus compañeros.

Otro rasgo sobresalió para ella.

“No lo viste riendo o feliz”, dijo.