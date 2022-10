TAMPA, Fla. (WFLA) – Millones de dólares en propiedad no reclamada están en juego para miles de floridanos.

De acuerdo con el Departamento de Servicios Financieros de Florida, la propiedad no reclamada es un activo financiero desconocido o perdido, o que ha quedado inactivo, sin reclamar o abandonado por sus dueños.

El tipo más común de propiedad no reclamada son las cuentas bancarias inactivas, los ingresos de seguros no reclamados, las acciones, los dividendos, los cheques no cobrados, los depósitos, los saldos acreedores y los reembolsos.

En septiembre, el director financiero Jimmy Patronis dijo que se devolvieron a los floridanos más de $22 millones en propiedad no reclamada, incluidos $5.5 millones en el área de Tampa Bay.

“Me complace anunciar la devolución de más de $22 millones en propiedad no reclamada a los bolsillos de las familias y empresas de Florida en el mes de septiembre. Eso incluye más de $1.1 millones devueltos a las familias y negocios del suroeste de Florida recientemente afectados por el huracán Ian. Todavía hay más de $138 millones disponibles para reclamar solo en el área del suroeste de Florida, y mi equipo de propiedad no reclamada está trabajando para acelerar los pagos en las áreas más afectadas por esta tormenta masiva. Mi misión es devolver cada centavo de la propiedad no reclamada a su legítimo propietario. Busque ahora propiedades no reclamadas para usted, sus amigos, sus seres queridos e incluso su negocio en FLTreasureHunt.gov. ¡Es tu dinero, reclámalo hoy!”, dijo Patronis.

Puede buscar propiedades no reclamadas o reclamar una cuenta haciendo clic aquí.

El Departamento de Servicios Financieros de Florida dijo que uno de cada cinco floridanos tiene fondos no reclamados de una cuenta financiera olvidada.