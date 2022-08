PENSACOLA, Fla. (WKRG) — Emma Eggler, estudiante de primer año en la Universidad de West Florida (UWF), tuvo médicos que le dijeron que tenía suerte de estar viva después de que le cayera un rayo durante su primer día de clases en la universidad.

Era una tarde lluviosa en la UWF, por lo que la joven de 18 años de Alabama dijo que decidió caminar entre los árboles después de salir de su clase de matemáticas. De repente, dijo que estaba en el suelo, incapaz de moverse.

“Estaba caminando a mi última clase del día”, dijo Eggler. “Había otras personas caminando, y estaba tormentoso, pero parecía que estaba más lejos. Lo siguiente que supe fue que me desperté en el suelo y al principio pensé que me acababa de caer. No me di cuenta que me había caído un rayo, me dio más vergüenza porque pensé que tropecé y caí al suelo. Entonces, me di cuenta de que no podía moverme, no podía hablar y no podía hacer nada”.

A Emma Eggler le cayó un rayo en su primer día de clases en la Universidad de West Florida.

Después de recuperar algo de movimiento, Eggler dijo que trató de llamar a su madre, pero su teléfono estaba frito. Un amigo pudo ayudarla a llamar a su madre y Eggler dijo que se quedó al teléfono todo el tiempo con ella.

“Estaba muy tranquilo y sereno”, dijo Erin Eggler. “Pensé que era un miembro del personal de la universidad, no un estudiante. Le estaba haciendo todas estas preguntas locas porque vivimos en Alabama. Tuvimos que conducir un largo camino para llegar allí, así que no sabía si se suponía que debía subirme al auto en ese momento o qué estaba pasando. Todos estamos realmente sorprendidos de que esto haya sucedido y de que ella todavía esté aquí con nosotros. Es solo un milagro”.

Ella dijo que sus amigos pudieron llevarla a un banco, donde se dio cuenta de que había sido alcanzada por un rayo.

“Mi camisa se me derritió”, dijo Eggler. “Nelson me dio la camiseta que tenía puesta porque básicamente no tenía camiseta. Luego me senté allí con ellos y esperé a que vinieran los paramédicos. Realmente pensé que estaba paralizado”.

Después de ser transportada al Sagrado Corazón en Pensacola, los médicos le dijeron a Eggler que tenía suerte de estar viva.

“Todos los médicos estaban en estado de shock”, dijo Eggler. “Me dijeron que necesitaba comprar un boleto de lotería porque tuve mucha suerte. Me dijeron que el rayo pasó muy cerca de mi corazón. Los médicos le dijeron a mi mamá y a mi prima que podría haber detenido mi corazón, pero no fue así y que era el equivalente a tener un ataque al corazón, pero no tuve un ataque al corazón porque era muy joven”.

Eggler dijo que tiene quemaduras de segundo grado en el pecho, el estómago y la muñeca porque su Apple Watch explotó. Ella dijo que la corriente del rayo salió de su cuerpo a través de sus zapatos, que también tenían agujeros quemados. Después de estar en el Sagrado Corazón, fue transferida a la Universidad de Alabama en Birmingham Burn Center.

Emma Eggler dijo que su Apple Watch explotó debido al rayo.

Dado que es estudiante de primer año, Eggler dijo que en este momento solo está tomando los cursos básicos en UWF y planea regresar a la escuela la próxima semana.

“UWF ha sido muy amable y me ha apoyado”, dijo Eggler. “Me siento bien al regresar porque todos han sido de gran ayuda allí”.