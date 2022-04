FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — La jueza que supervisa la selección del jurado de un hombre que asesinó a 17 personas en una escuela secundaria de Florida declaró que el proceso comenzará de nuevo el lunes y admitió que debería haber interrogado a 11 posibles miembros del jurado que dijeron que no seguirían la ley antes de que ella los despidiera.

Al conceder la moción presentada por los fiscales de Nikolas Cruz a pesar de la fuerte objeción de sus abogados, la jueza de circuito Elizabeth Scherer anuló dos semanas de trabajo de los abogados de la acusación y la defensa, obligándolos a comenzar todo el proceso nuevamente el lunes. Como resultado, casi 250 jurados potenciales que habían dicho que podían presentarse a un juicio de cuatro meses no serán llamados el próximo mes para más interrogatorios. Se seleccionaron más de 1,200 candidatos.

La fiscal Carolyn McCann presentó su argumento después de que una falta de comunicación hizo que 11 miembros del jurado que Scherer despidió indebidamente hace dos semanas no recibieran la orden de regresar a la corte el lunes como estaba previsto para más interrogatorios.

Scherer dijo que los traerían la próxima semana, pero McCann argumentó que se perdería más tiempo si resultaba que los posibles jurados tenían que ser eliminados de todos modos. Ella dijo que la fiscalía tiene tanto derecho a interrogar a los posibles jurados y a un panel final intachable como la defensa.

“Este no es un error inofensivo”, dijo McCann.

Melisa McNeill, la principal defensora pública de Cruz, no estuvo de acuerdo con la decisión de eliminar ahora a los posibles miembros del jurado. Ella dijo que Scherer debería esperar hasta la próxima semana para ver si los 11 miembros del jurado regresaron y podrían ser interrogados. Luego le pidió a Scherer que retrasara su decisión hasta el lunes por la tarde para darle más tiempo a su lado para investigar, pero Scherer se puso del lado de la fiscalía. Ella dijo que podría reconsiderar si la defensa puede presentar un argumento persuasivo el lunes por la tarde después de que termine su investigación.

Cruz, de 23 años, se declaró culpable en octubre de asesinar a 17 y herir a 17 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland el 14 de febrero de 2018. El jurado de 12 miembros que se seleccionará después de un proceso de selección de dos meses y tres pasos decidirá si es condenado a muerte o cadena perpetua sin libertad condicional. Es casi seguro que el paso en falso retrasará las declaraciones de apertura de su fecha programada para mediados de junio. Ya se habían retrasado desde el 31 de mayo.

La posibilidad de un juicio nulo había estado rondando la selección del jurado desde que Scherer cometió el error el 5 de abril durante el interrogatorio de un grupo de 60 jurados potenciales, el quinto de 21 paneles que han comparecido ante el juez, los fiscales y la defensa.

Con los cuatro grupos anteriores y todos los grupos desde entonces, Scherer solo preguntó a los posibles jurados si conocían a Cruz oa alguno de los abogados y si tenían dificultades personales o laborales que les impidieran servir de junio a septiembre. Con el quinto grupo, sin embargo, también preguntó si alguno de los candidatos no seguiría la ley si fuera elegido. Un par de personas levantaron sus manos, luego un par más hasta que pronto hubo 11 manos en alto.

Scherer expresó su sorpresa por el número, pero los despidió sin más preguntas, lo que generó una objeción de los abogados de Cruz en una barra lateral privada después de que se fueron. La defensa quería que Scherer los interrogara más a fondo para asegurarse de que realmente creían y entendían lo que decían y no simplemente trataban de evitar el servicio de jurado. Los candidatos al jurado de Florida que dicen que no pueden servir casi siempre son cuestionados, independientemente de las razones que den.

Scherer, al darse cuenta de su error, trató de que regresaran los miembros del jurado, pero todos excepto uno habían abandonado el juzgado. Ella dijo que la Oficina del Sheriff del Condado de Broward les entregó las citaciones, pero eso no se hizo por razones inexplicables. Incluso si todos hubieran regresado, aún podrían haber sido descalificados porque no se les había dado la orden que Scherer les dio a otros posibles miembros del jurado de no discutir ni leer sobre el caso.

“Nunca volveré a cometer ese error”, dijo Scherer a los abogados el día después de su error.

Dada la notoriedad de Cruz y el odio que le tienen muchos en la comunidad, encontrar jurados que puedan ser justos promete ser un proceso insoportablemente largo. Los miembros del jurado que pasan la primera etapa diciendo que pueden cumplir cuatro meses completan cuestionarios sobre sus antecedentes y sus creencias sobre la pena de muerte. Esos se dan a ambos lados. Los prospectos volverán en varias semanas para más preguntas, incluso si pueden ser justos con Cruz.

Los miembros del jurado seleccionados decidirán si los factores agravantes (las múltiples muertes, la planificación que Cruz puso en los asesinatos y la crueldad con la que se llevaron a cabo) pesan más que los factores atenuantes como los problemas mentales y emocionales de toda la vida del acusado, el posible abuso sexual y la muerte de sus padres.

Para que Cruz sea ejecutado, el jurado debe votar unánimemente por la muerte. Si uno o más votan en contra, será condenado a cadena perpetua sin libertad condicional.