TAMPA, Fla. (WFLA) – Ha pasado un mes desde que una madre de Florida desapareció misteriosamente después de que fue vista por última vez tomando un autobús sin escalas desde Fort Myers a Tampa el 8 de julio.

El Departamento de Policía de Cape Coral dijo que la cronología que condujo a la desaparición de Erica Ann Johnson, de 36 años, comenzó el 6 de junio cuando no acudió a una cita para ver a sus dos hijos, según un informe de WFTX. Según los informes, Johnson le envió un mensaje de texto a su ex esposo alrededor de las 7 am, pero esa sería la última vez que los dos se comunicarían.

Dos días después, el 8 de julio, Johnson fue captada en un video de vigilancia alrededor de las 5:30 a.m. cargando una serie de artículos con ella mientras abordaba un autobús sin escalas de Fort Myers a Tampa.

“Creo que se fue con una jaula de conejito, una puerta, una mochila y algunos artículos”, dijo la policía al medio de comunicación local. “Se cree que también se fue con su conejito”.

Fotos cortesía del Departamento de Policía de Cape Coral

Según las autoridades, Johnson fue visto por última vez bajando del autobús en Tampa. Más tarde, su familia denunció su desaparición el 14 de julio.

“Estas investigaciones son muy complejas”, dijo el Departamento de Policía de Cape Coral a WFTX. “Según el marco de tiempo, podría estar en cualquier parte de los Estados Unidos”.

Según WBBH, afiliada de NBC, la búsqueda de Johnson ha sido difícil debido al hecho de que no tiene una cuenta bancaria, automóvil o ninguna cuenta conocida en las redes sociales. También se dijo que rara vez usaba su teléfono celular.

Se describe que Johnson mide aproximadamente 5 pies y 8 pulgadas de alto y pesa aproximadamente 130 libras. Tiene ojos verdes y cabello castaño claro con reflejos rubios.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Johnson debe llamar al Departamento de Policía de Cape Coral al 239-574-3223.