ORLANDO, Fla. (WFLA) – Tyre Sampson fue un adolescente de 14 años que con unas 360 libras de peso y 6.5 pies de altura, se proyectaba como una promesa del fútbol americano en su escuela secundaria de Missouri.

Pero su vida llegó a su fin en la noche del 24 de marzo, cuando en extrañas circunstancias cayó de la atracción más alta del mundo, el Free Fall Ride de Orlando, de unos 400 pies de altura.

Tres semanas después, la Comisionada de Agricultura de Florida, Nikki Fried, reveló detalles alarmantes del fatal accidente, tras la publicación del primer informe forense. “Este informe confirma lo que nuestro departamento había identificado anteriormente. Los operadores del Orlando Drop Tower hicieron ajustes manuales a la atracción, haciéndola insegura”.

Según el informe independiente, elaborado por Quest Engineering and Failure Analysys, estos ajustes irregulares se hicieron luego de que la atracción fuera instalada y solo a dos de los treinta asientos disponibles. “El reporte confirma que estos ajustes manules se hicieron a los sensores de los asientos para permitir que los arnés de seguridad se mantuvieran abiertos hasta el doble de la abertura normal establecida por el manual”.

De no ser por la manipulación del sistema, por su peso y tampaño, Sampson no habría podido montarse en la atracción. “Estos desajustes permitieron que se encendieran las luces de chequeo, engañando a los mecanismos de seguridad electrónicos, y permitiendo que la atracción funcionara, a pesar de que Sampson no estaba debidamente asegurado en su asiento”. Sostuvo la comisionada.

Fried dijo que la investigación apenas comienza y que durará todo el tiempo que sea necesario hasta tener el 100 por ciento de los detalles. “Nuestra investigación entra en la próxima fase. En saber cómo y por qué ocurrió el accidente. Así como mirar posibles penalidades y cambios en nuestras reglas y leyes con el fin de prevenir futuras tragedias”.

Tras los hallazgos de la investigación, la comisionada afirmó que el Free Fall de Orlando permanecerá cerrado indefinidamente.

Las autoridades también indicaron que es hora de que los parques temáticos de Orlando revisen sus manuales y procedimientos de seguridad, anunciando que en los próximos días se reunirán con los administradores de estas atracciones, como parte de un plan para asegurarse de que algo como esto